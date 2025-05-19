В Алматинской области осуждены глава отдела образования и бухгалтеры за хищение более 680 млн тенге

Они получили от 7 до 8 лет лишения свободы
Илийский районный суд Алматинской области признал виновными руководителя районного отдела образования Ляззат Каткееву и семерых бухгалтеров этого отдела в хищении 686 млн тенге. Они получили от 7 до 8 лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе антикоррупционной службы.
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