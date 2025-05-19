В Алматинской области осуждены глава отдела образования и бухгалтеры за хищение более 680 млн тенге

Илийский районный суд Алматинской области признал виновными руководителя районного отдела образования Ляззат Каткееву и семерых бухгалтеров этого отдела в хищении 686 млн тенге. Они получили от 7 до 8 лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе антикоррупционной службы.

«Они признаны виновными в хищении бюджетных средств в сумме 686 млн тенге путем перечисления заработной платы лицам, фактически не осуществлявшим трудовую деятельность в сфере образования», - говорится в сообщении ведомства.

Каткеева, по данным антикоррупционной службы, злоупотребляя должностными полномочиями, фиктивно трудоустроила своего водителя в подведомственную школу-гимназию на должность профориентатора, которому незаконно выплачена заработная плата в общей сумме 4,9 млн тенге. Она приговорена к 8 годам лишения свободы с пожизненным запретом занимать должности на государственной службе.

Помимо этого, бухгалтерам назначено наказание в виде лишения свободы от 7 до 8 лет с запретом занимать должности на государственной службе на 10 лет каждому.

Приговор в законную силу еще не вступил.