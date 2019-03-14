МФЦА зарегистрировал Фонд инвестиционного развития

В международном финансовом центре «Астана» уже зарегистрировали казахстанский инвестиционный фонд развития и управляющую компанию, сообщил в четверг в ходе презентации уточнений в трехлетний бюджет, заместитель председателя правления МФЦА Кайрат Айтекенов. Он также проинформировал, что мандат по управлению фонда будет у правительства, а средства фонда будут аккумулироваться на счетах в Национальном банке.

«По поручению министерства финансов мы зарегистрировали фонд и управляющую компанию. Сегодня (будут - V) соответствующие документы по управлению. Совет директоров, управляющую компанию будет возглавлять и мандат будет у правительства. Там будет премьер-министр, соответствующие члены совета директоров будут избираться этим составом и назначать соответствующего управляющего. Тот мандат, который дан этой управляющей компанией, он будет располагать этими средствами, на международной практике. Также будет дано поручение, где средства эти будут аккумулированы на счетах в Национальном банке», - рассказал Айтекенов.

В свою очередь вице-министр финансов Татьяна Савельева напомнила, что на создание фонда прямых инвестиций – Казахстанского инвестфонда развития – в проекте уточненного бюджета предусмотрен целевой трансферт из Нацфонда в размере 370 млрд тенге.

«Фонд создается для реализации крупных прорывных проектов в несырьевом секторе на принципах соинвестирования с иностранными инвесторами. Привлечение прямых иностранных инвестиций в экономику Казахстана планируется в обрабатывающую промышленность, агропромышленный комплекс, инновационный сектор и в развитие инфраструктуры», - пояснила вице-министр.