В Казахстане предлагают сделать 14 марта Днем приветствия

Сенатор Сарсенбай Енсегенов в своем запросе на имя премьер-министра Казахстана Аскара Мамина предложил внести в перечень праздников в стране День приветствия, который ранее отмечался 14 марта.

«В западных регионах нашей страны 14 марта каждый год отмечается праздник приветствия, который празднуется нами и передает из поколения в поколение. В этот день люди приветствуют друг друга теплыми словами, младшие навещают старших, здороваются, желают друг другу здоровья, мира и благополучия. В каждом доме с восходом солнца накрывается дастархан, где встречают гостей, старейшины дают бата. Старейшины говорят, что в этот день исхудавший за зиму скот поднимается, встает на ноги. В свое время праздник приветствия в других регионах страны праздновали. Но по различным причинам, начиная с 30-х годов прошлого века, День приветствия начал забываться в некоторых местах», - заявил Енсегенов.

Он отметил, что праздник приветствия – «это оне праздник отдельно взятого региона»,

«Его границы масштаба расширяются, растет роль в общественной жизни. И сейчас наши граждане, находясь в ближнем и дальнем зарубежье, празднуют этот знаменательный день. Сейчас уже высказываются мнения об официальном введении Дня приветствия, который сейчас традиционно отмечается и воспитывает в человеке человечность, уважение, доброту и стремление к хорошему», - подчеркнул сенатор.

В соответствии с законом о праздниках в Казахстане национальные и профессиональные другие праздники устанавливаются устанавливаются правительством. В связи с этим «в целях оказания поддержки традициям народа» Енсегенов предложил премьер-министру Аскару Мамину определить 14 марта Днем приветствия и «дать поручения соответствующим органам».