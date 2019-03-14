Резкого повышения цен на хлеб в Казахстане не будет – МСХ

Тревожных сигналов для резкого повышения цен на хлеб в Казахстане нет. Об этом заявил министр сельского хозяйства республики Сапархан Омаров на пресс-конференции в правительстве, сообщает «Казинформ» .

«На сегодня в стране имеется 10,5 млн тонн зерна. На элеваторах 3,7 млн тонн, на мукомольных предприятиях – 462 тыс. тонн, в сельхозхозяйствах – 6,3 млн тонн», - сказал Омаров.

Он добавил, что в запасе у государства на сегодня имеется 8,3 млн тонн зерна, из них на продовольственные нужды – 639 тыс. тон, на семенные цели – 1,6 млн тонн, на промышленную переработку – 128 тыс. тонн.

«В наших планах экспортировать 2,2 млн тонн. Если это все посчитать, у нас получается переходящий остаток составляет 2,9 млн тонн. И говорить, что зерна перерабатывающим предприятиям не хватает, неправильно», - подчеркнул глава МСХ.

По его информации, сегодня зерно продается по цене от 64 тыс. до 67 тыс. тенге за тонну. Министр считает, что тревожных сигналов для резкого повышения цен на хлеб в Казахстане нет.

«Если говорить о цене на хлеб, у нас есть два вида: из муки высшего и первого сорта. Мука первого сорта относится к перечню социально-значимых товаров потребления, цена хлеба – 75-78 тенге за булку. Хлеб из муки высшего сорта дороже – 134-142 тенге за булку. Но здесь надо понимать, что это экономика наших хлебопекарень, чтобы обеспечить сдерживание цен на хлеб из муки первого сорта, там должны где-то по цене немножко идти на повышение», - пояснил Омаров, добавив, что резкого повышения цен на хлеб не ожидается, «могут быть какие-то колебания, но незначительные».

Ранее в МСХ сообщали, что в текущем маркетинговом году (с июля 2018 года по июль 2019 года), Казахстан планирует экспортировать минимум 9 млн тонн муки и зерна в зерновом эквиваленте.

Напомним, в 2018 году Казахстан собрал 22,8 млн тонн зерна.