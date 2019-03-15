Алик Шпекбаев обнародовал личную электронную почту для сообщений о фактах коррупции

Председатель Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции Алик Шпекбаев обнародовал личную электронную почту, на которую граждане могут сообщать ему лично о фактах коррупции среди сотрудников ведомства.

«Друзья, если у вас есть информация о коррупции среди наших сотрудников, прошу незамедлительно направлять ее на мою почту alik.shpekbaev@gmail.com. Каждый факт внутренней коррупции мы по-прежнему будем придавать широкой огласке. А нечистых на руку коллег ждет наказание, ничем не отличающееся от других коррупционных преступлений», - написал Шпекбаев в Facebook.

Он считает, что «коррумпированные сотрудники правоохранительных и судебных органов должны нести более строгое наказание, потому что именно они стоят на страже неукоснительного соблюдения закона».

Шпекбаев подчеркнул, что приоритетным вопросом ведомства остается «чистота собственных рядов».

«Сегодня наше управление внутренней безопасности своевременно реагирует на любую информацию о коррупции среди сотрудников Агентства и его структур в лице Национального бюро, Академии госуправления и Национального центра по управлению персоналом», - заявил он и привел цифры, что если с момента образования Нацбюро в 2015 году не выявлено ни одного преступления среди личного состава, то в 2018 году к уголовной ответственности привлечены 7 сотрудников.

«Предлагая новые инициативы, мы традиционно начинаем с себя. Поэтому мы ввели практику, когда руководители несут полную ответственность за совершение подчиненными не только уголовных, но и грубых дисциплинарных проступков. Вплоть до освобождения от занимаемых должностей. Наличие коррупции в антикоррупционном органе – один из наиболее серьезных системных рисков. Ведь даже один «оборотень в погонах» способен разрушить доверие граждан, обретаемое ежедневным трудом сотен честных и неподкупных служащих», - заключил Шпекбаев.