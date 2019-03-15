Три человека пострадали при взрыве газового баллона в Астане

В результате взрыва газового баллона на предприятии ТОО «МолПродуктСервис» пострадали трое человек, сообщили в пятницу в комитете по ЧС. Здесь также сообщили, что в результате ЧП обрушилось потолочное перекрытие, площадью около 300 квадратных метров. На место происшествия выехал глава города Бахыт Султанов.

«15 марта в 17:06 на пульт «101» ДЧС Астана поступило сообщение о взрыве газового баллона в двухэтажном здании ТОО «МолПродуктСервис» по шоссе Алаш. По прибытию первого пожарного расчета в 17:14, было установлено, что в результате взрыва произошло обрушение потолочного перекрытия между первым и вторым этажом на предварительной площади 300 кв.м. Пострадали трое человек, доставлены в больницу», - сообщили в комитете по ЧС.

По информации ведомства, на место происшествия привлечены 22 человека личного состава и 6 единиц пожарной техники ДЧС Астаны.

Вместе с тем в акимате Астаны уточнили информации по двум пострадавшим.

«В результате взрыва двое пострадавших 1991 и 1970 года рождения с обширными ожогами госпитализировали в Городскую больницу №1. Оба пациента находятся в отделении интенсивной терапии. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь», - проинформировали в пресс-службе.

Здесь также отметили, что на место ЧС выехал глава города Бахыт Султанов и председатель комитета по ЧС МВД РК Владимир Беккер.

Позже в акимате сообщили, что у госпитализированных в горбольницу пострадавших термические ожоги 2-3 степени, еще одна пострадавшая 1979 года рождения госпитализирована в НИИТО. Диагноз определяется. Вся необходимая медицинская помощь пострадавшим оказывается в полном объеме.