Мир за ночь 17-18 марта 2019 года

Президент Николас Мадуро призвал правительство Венесуэлы уйти в отставку, Петр Порошенко пообещал после выборов вернуть Крым и Донбасс, в США назвали оппонентов Дональда Трампа виновными в осложнениях отношений страны с Россией, данные «черных ящиков» указали на сходство крушений Boeing в Эфиопии и Индонезии, а СМИ сообщили, что пилоты учились летать на Boeing 737 MAX при помощи iPad. В Белграде тысячи человек вышли на акцию протеста с требованием отставки президента, в Греции фанаты сорвали футбольный матч чемпионата, в Зимбабве жертвами наводнения стали 65 человек, а в Мали при нападении исламистов погиб 21 военнослужащий.

По информации агентства ТАСС, президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал своих министров уйти в отставку. Об этом написала в Twitter исполнительный вице-президент Делси Родригес. «Президент Николас Мадуро обратился ко всей исполнительной ветви власти с просьбой уйти в отставку с целью глубокой реструктуризации деятельности боливарианского правительства», - сообщила Родригес. Она добавила, что цель реструктуризации – «защитить Родину [Симона] Боливара и [Уго] Чавеса от любой угрозы».

Украинский президент Петр Порошенко пообещал добиться возвращения Крыма Украине без предварительных договоренностей, сообщает РБК. «Украина ни на какие торги, ни на какие подковерные договоренности никогда не пойдет. И Крым будет возвращен Украине. Мы сделаем все возможное, чтобы это было сделано как можно быстрее, сразу же после президентских выборов», - заявил Порошенко в интервью изданию «Сегодня», добавив, что то же самое произойдет и с Донбассом. По словам Порошенко, в Москве надеются, что после выборов на Украине сменится президент, и это позволит решить вопрос о статусе Крыма в пользу России. «Моя позиция – не дождутся. Мы освободим Крым», - заявил он. До этого, во время встречи с избирателями в Киеве, Порошенко пообещал вернуть Крым и Донбасс Украине мирным путем. «Буду политико-дипломатическим путем возвращать оккупированные территории. Когда Путин (президент РФ Владимир Путин – V) увидит, что украинцы на выборах проголосовали против капитуляции, он просто вынужден будет согласиться и на голубые каски ООН, и на другие наши предложения», - считает Порошенко. Президентские выборы на Украине должны состояться 31 марта.

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон считает, что заявления оппонентов президента Дональда Трампа о его «сговоре» с Россией мешают достичь прогресса в отношениях между странами, сообщает РИА Новости. «Я думаю, сложно достичь прогресса в двусторонних отношениях с Россией, когда все, что делается, используется политическими оппонентами, чтобы показать некие свидетельства сговора с Россией», - заявил Болтон в интервью радиостанции AM 970. Расследование вменяемого России «вмешательства» в американские выборы в 2016 году и предполагаемых связей Трампа с РФ ведется спецпрокурором Робертом Мюллером, а также в обеих палатах конгресса США.

Анализ данных с бортовых самописцев разбившегося в Эфиопии самолета Boeing 737 Max указал на сходство крушения с катастрофой такого же лайнера в Индонезии, пишут «Ведомости» со ссылкой на газету The Wall Street Journal. Как сообщил изданию эфиопский министр транспорта Дагмавит Могес, между двумя этим авиакатастрофами были выявлены «явные сходства», которые станут «предметом дальнейшего изучения в ходе расследования». Однако в чем именно заключается это сходство, министр не уточнил. Ранее Reuters и Bloomberg со ссылкой на источники сообщили, что следователи в обоих случаях отметили необычное положение обломков хвостовых частей лайнеров, которое указывало на то, что носы самолетов резко наклонились вниз перед падением. В частности, фотографии с места крушения эфиопского самолета говорят о том, что лайнер был абсолютно неуправляем.

Между тем газета «Известия» пишет со ссылкой на издание The New York Times, что пилоты Boeing 737 MAX не были должным образом проинформированы об особенностях новой модели и учились управлять самолетами, используя планшеты iPad. Указывается, что летчики обязаны тренироваться на дорогостоящих симуляторах, которые имитируют полет и обучают новым функциям воздушного судна. Однако Boeing не предоставил профессиональный симулятор для модели MAX. Несмотря на требования профсоюзов пилотов из Southwest Airlines и American Airlines, производитель и Федеральное управление гражданской авиации США решили, что пилотов достаточно информировать о возможных проблемах и особенностях нового программного обеспечения. Летчикам также рекомендовали потренироваться управлять новой моделью на симуляторе, установленном в планшетах iPad. Кроме того, как утверждает издание, в инструкции к Boeing 737 MAX не было информации о новом программном обеспечении MCAS, которое автоматически толкает нос самолета вниз при определенных обстоятельствах.

Несколько тысяч человек собрались в воскресенье возле президентского дворца в Белграде, потребовав отставки президента Сербии Александра Вучича, сообщают «Ведомости» со ссылкой на Associated Press. Они попытались окружить здание живым кольцом, чтобы помешать президенту выйти из него; полиция применила против демонстрантов слезоточивый газ, несколько человек арестованы. Перед тем как отправиться к президентскому дворцу, сторонники сербской оппозиции штурмовали здание государственного телевидения, часть протестующих двинулась к полицейскому участку, чтобы освободить задержанных участников акции. В свою очередь Вучич заявил, что не боится демонстрантов и не допустит беспорядков в Белграде. Между тем на 17 марта в Белграде были запланированы поминальные мероприятия – в этот день Сербия вспоминает погибших и пострадавших в результате албанского погрома в Косове и Метохии в 2004 году.

В воскресенье на Олимпийском стадионе в Афинах проходил матч 25-го тура чемпионата Греции. Как сообщает ТАСС, встреча была переврана на пятой минуте, когда фанаты «Панатинаикоса» атаковали представителей гостевого клуба, которые находились на скамейке запасных. Спустя 8 минут, после того, как фанатов удалось успокоить, команды продолжили игру. После того, как на 53-й минуте счет в матче открыл нападающий «Олимпиакоса» Мигель Герреро, около стадиона толпа фанатов «Панатинаикоса», около 50 человек, напала на полицейских. В результате используемый стражами порядка слезоточивый газ и дым от дымовых шашек, которые бросали фанаты, попали на территорию стадиона, из-за чего дальнейшее продолжение игры стало невозможным. На 70-й минуте встречи главный арбитр принял решение остановить игру, которая так и не была возобновлена. Полиция арестовала 8 человек, но количество арестованных может значительно увеличиться.

Не менее 65 человек погибли из-за обрушившегося на Зимбабве тропического циклона «Идаи», сообщает РИА Новости. Еще более 100 человек пропали без вести. Поисково-спасательные службы работают в провинции Маникаланд, где стихия затронула тысячи человек. В результате сильных дождей смыты уже пять крупных мостов, из-за чего осложнен доступ к пострадавшим районам. Тропический циклон «Идаи» обрушился в пятницу на центральную часть соседнего Мозамбика, где его жертвами стали по меньшей мере 66 человек. В результате свыше полумиллиона человек оказались отрезанными от внешнего мира в мозамбикском городе Бейра.

21 военнослужащий Вооруженных сил Мали погиб при нападении исламистов на военную базу в населенном пункте Диура в центральной части страны, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство AFP. Отмечается, что атака была совершена исламистской террористической группировкой, возглавляемой дезертиром из армии Мали. Название группировки не уточняется.