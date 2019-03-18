«Казахтелеком» готов выкупить акции у миноритариев

В понедельник в специализированном межрайонном экономическом суде Астаны состоялось предварительное слушание по иску миноритарных акционеров к АО «Казахтелеком». Партнер юридической компании Grata Бахыт Тукулов, представляющий интересы миноритариев, попросил суд понудить компанию выкупить у акционеров конкретное количество акций по конкретной цене. Ответчик же попросил время для изучения методики расчета истцов.

«Если в первоначальных исковых требованиях мы просили суд понудить «Казахтелеком» выкупить акции по методике, сейчас мы просим выкупить конкретное количество акций по конкретной цене», - озвучил ходатайство Тукулов.

По его словам, данное ходатайство вызвано тем, чтобы решить вопрос в рамках уже заявленного иска и не подавать новый.

«Мы изучили отзыв «Казахтелекома», из него мы поняли, что принципиально у них возражений против самого выкупа нет. Они в отзыве утверждают, они нам еще не отказывали, поэтому иск необоснован. Это означает, если, предположим, суд удовлетворит первоначально заявленные требования, то будет спор в отношении сумм… Мы полагаем, что если сейчас это дело завершится, возникнет необходимость нового иска, по которому нужно будет их понуждать по конкретной сумме выкупить. Поэтому чтобы повторно к вам не возвращаться с иском об установлении стоимости, мы хотим в рамках предстоящего дела разом все решить», - конкретизировал юрист.

Вместе с тем представитель компании «Казахтелеком» Лейла Тленова попросила суд дать время, чтобы посмотреть методику расчета по стоимости акций, указанных миноритариями.

«Прямо сейчас проходит заседание совета директоров («Казахтелекома» – V). Первым вопросом заседания было решение о выкупе акций у миноритарных акционеров. Этот вопрос решен положительно, и принято решение о том, что акции будем выкупать, в том числе, у истцов. А вот по поводу того, что истец теперь уже указывает конкретную сумму, которую хочет получить, нам необходимо время для того, чтобы посмотреть какие расчеты, как истцы вышли на эту сумму. Решение по выкупу принято. А уже конкретно по сумме нам необходимо разобраться и рассчитать», - попросила она.

Уже после заседания Тукулов конкретизировал, что сумма, заявленная истцами, минимум в полтора раза отличается от той, что предлагают в «Казахтелекоме»: «Они предлагают, насколько мне известно, я не могу достоверно об этом утверждать, коэфициент 1,7. Мы предъявляем на 2,7. Это от стоимости акций. То есть 1,7, умноженный на стоимость акций, либо 2,7, умноженный на стоимость акций».

Следующее заседание назначено на 3 апреля.

Напомним, 27 февраля началось рассмотрение гражданского дела по исковому заявлению группы миноритарных акционеров против АО «Казахтелеком».

Напомним, 27 февраля в суде началось рассмотрение гражданского дела по исковому заявлению группы миноритарных акционеров против АО «Казахтелеком». Миноритарные акционеры – фонд прямых инвестиций «Falconry Capital» и двое частных инвесторов – в январе заявили о нарушении компанией своих прав. Причиной стало несогласие миноритариев с решением совета директоров АО «Казахтелеком» о приобретении 75% мобильного оператора Kcell. Миноритарии обратились к компании с заявлением о выкупе своих акций, которые «Казахтелеком», согласно законодательству, должен был произвести по утвержденной методике определения стоимости акций в течение 30 дней. Однако вместо этого компания возбудила уголовное дело против своих акционеров по обвинению в инсайдерстве и изменила политику выкупа акций с 20% дисконтом к рыночной цене.

«Falconry Capital» является миноритарным акционером АО «Казахтелеком» с 2011 года и владеет примерно 7 % его привилегированных акций или 0,19 % общего числа размещённых акций. У двух миноритарных акционеров, подавших иски вместе с Falconry Capital, 77 простых акций и 547 привилегированных.