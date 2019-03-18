Назарбаев заложил камень на месте будущей мечети, которая будет крупнейшей в Центральной Азии
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В Астане построят главную мечеть города

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заложил камень на месте будущей главной мечети Астаны, сообщает«Казинформ».

«Это не только культовое сооружение, но объект знаковый для столицы страны, которую будут посещать наши гости, туристы. (...) Недавно я был в ОАЭ и увидел мечеть из золота шейха Заида. Несмотря на то, что она была открыта 3-4 года назад, ежегодно её посещают шесть миллионов туристов. (...) Пусть Аллах поддержит наше дело», - сказал Назарбаев, отметив при этом, что мечеть будет самой большой в регионе.

Глава государства также заявил, что сам будет контролировать ход строительства этого объекта.

Мечеть будет расположена в новой парковой зоне рядом с ЭКСПО-городком и будет рассчитана на 30 тыс. человек. Ее построят на средства спонсоров. По словам Назарбаева, в сборе средств, которые поступали в специальный фонд, участвовали все желающие казахстанцы, в том числе бизнесмены. Общая площадь мечети составит 57 тыс. кв. м, высота минаретов – 130 м. Строить мечеть будут два года.

Между тем исполнительный директор фонда «Астана 2020» Нуржан Мынжасаров рассказал журналистам, что мечеть действительно будет крупнейшей не только в Центральной Азии, но и в СНГ, а также войдет в первую 10-ку таких сооружений в мире.

По сообщению Акорды, в религиозном комплексе будут расположены музей ислама, библиотека, мастерская рукоделия и другие учреждения.

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