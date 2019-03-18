В Астане построят главную мечеть города

Назарбаев заложил камень на месте будущей мечети, которая будет крупнейшей в Центральной Азии
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заложил камень на месте будущей главной мечети Астаны, сообщает«Казинформ».
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