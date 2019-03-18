В Астане построят главную мечеть города

«Это не только культовое сооружение, но объект знаковый для столицы страны, которую будут посещать наши гости, туристы. (...) Недавно я был в ОАЭ и увидел мечеть из золота шейха Заида. Несмотря на то, что она была открыта 3-4 года назад, ежегодно её посещают шесть миллионов туристов. (...) Пусть Аллах поддержит наше дело», - сказал Назарбаев, отметив при этом, что мечеть будет самой большой в регионе.

Глава государства также заявил, что сам будет контролировать ход строительства этого объекта.

Мечеть будет расположена в новой парковой зоне рядом с ЭКСПО-городком и будет рассчитана на 30 тыс. человек. Ее построят на средства спонсоров. По словам Назарбаева, в сборе средств, которые поступали в специальный фонд, участвовали все желающие казахстанцы, в том числе бизнесмены. Общая площадь мечети составит 57 тыс. кв. м, высота минаретов – 130 м. Строить мечеть будут два года.

Между тем исполнительный директор фонда «Астана 2020» Нуржан Мынжасаров рассказал журналистам, что мечеть действительно будет крупнейшей не только в Центральной Азии, но и в СНГ, а также войдет в первую 10-ку таких сооружений в мире.

По сообщению Акорды, в религиозном комплексе будут расположены музей ислама, библиотека, мастерская рукоделия и другие учреждения.