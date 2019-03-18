Власти Шымкента приглашают Илона Маска построить у них завод

Заместитель акима Шымкента Данат Жумин призвал казахстанцев писать предпринимателю Илону Маску в Twitter призывы построить завод по производству аккумуляторов в Казахстане. Сам бизнесмен ранее пообещал разместить в Казахстане зарядные станции.

"Вы наверняка слышали, что Илон Маск недавно пообещал рассмотреть возможность строительства завода по производству аккумуляторов Tesla в Казахстане. Я прошу всех граждан Казахстана помочь Илону Маску выполнить свое обещание", - написал Жумин на своей странице в Facebook.

Для этого чиновник предлагает оставить Маску в Twitter сообщение, что власти Шымкента готовы предоставить предпринимателю землю для строительства завода, а также "помочь с получением льготного кредита и освобождением будущего предприятия от налогов и таможенных пошлин".

Илон Маск ранее заявил, что Tesla построит в Казахстане свои зарядные станции Supercharger - эта сеть на начало года насчитывала почти 1,5 тыс. станций по всему миру, включая некоторые страны Азии, в том числе Китай.

«Мы будем строить зарядные устройства в Казахстане», - написал Маск в Twitter после своего выступления на презентации новой Tesla в Лос-Анджелесе.

Между тем в соцсетях появилось видео присутствовавших на презентации казахстанцев. Они предложили Илону Маску построить Supercharger в Казахстане. В свою очередь глава Tesla отметил, что «в Казахстане у нас есть очень хорошая поддержка».

Позднее Данат Жумин отредактировал свой пост в Facebook, корректно указав, что Маск обещал построить в Казахстане зарядные станции. "Мы предлагаем Маску построить не только станции, но и аккумуляторный завод, а также производство по изготовлению зарядных устройств для станций в Шымкенте", - написал замакима города.

/Новость обновлена в 23:41, приведена информация о том, что Жумин внес изменения в свое сообщение в Facebook/