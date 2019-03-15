Об этом заявил глава компании Илон Маск
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Tesla будет строить зарядные станции в Казахстане
Фото с сайта ixbt.com

Глава Tesla Илон Маск сообщил, что компания будет строить зарядные станции (Supercharger) в Казахстане.

«Мы будем строить зарядные устройства в Казахстане», - написал Маск в Twitter.

Как сообщает РБК, в Лос-Анджелесе прошла презентация нового кроссовера Tesla Model Y, который появится на рынке в 2020 году. Сначала компактный кроссовер, который был сконструирован на той же платформе, что и седан Model 3, будет представлен в версии с запасом хода 300 миль (482 км) по цене $47 тыс. Полноприводная Model Y оснащена двумя электродвигателями и способна разгоняться с места до 100 км/ч за 3,5 секунды. В Tesla заявили, что машина может оставаться на ходу при любых погодных и дорожных условиях, а на зарядку аккумулятора понадобится одна ночь. Стандартная версия Model Y с запасом хода 230 миль (370 км) появится позже, приобрести ее можно будет только в 2021 году за $39 тыс.

Между тем в соцсетях появилось видео присутствовавших на презентации казахстанцев. Они предложили Илону Маску построить Supercharger в Казахстане. В свою очередь глава Tesla отметил, что «в Казахстане у нас есть очень хорошая поддержка».

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