В Нацбюро рассказали о коррупции в акиматах регионов

Официальный представитель Агентства РК по делам госслужбы и противодействию коррупции Жанна Бастарова рассказала на брифинге во вторник о выявленных коррупционных правонарушениях в акиматах ряда регионов.

Так, по ее информации, бывший заместитель акима Атырауской области подозревается в хищении бюджетных средств.

«Департаментом Национального бюро по противодействию коррупции по Атырауской области в рамках проведенных специальных оперативно-розыскных мероприятий и негласных следственных действий зарегистрировано досудебное расследование в отношении бывшего заместителя акима области и других должностных лиц. Экс-заместитель акима подозревается в получении взятки через руководителя отдела управления образования в сумме 5,1 млн тенге, то есть 15% от общей суммы договора в 34,1 млн тенге, от представителя ТОО за заключение договора на поставку мебели для столовых пяти школ-интернатов», - проинформировала Бастарова.

Кроме того, экс-замакима в группе лиц с руководителями управления образования, КГКП «Методический центр управления образования Атырауской области» и другими совершил хищение 10 млн тенге бюджетных средств, выделенных в рамках госпрограммы развития образования и науки РК на 2016-2019 годы на проведение форумов, путем обналичивания денежных средств через аффилированных ИП.

«Подозреваемый задержан и водворен в ИВС УП города Атырау. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Расследование продолжается», - сообщила Бастарова.

Между тем проводится досудебное расследование в отношении руководителя управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ВКО. По даным АДГСПК, он подозревается в получении 10%-го отката в сумме 4 млн тенге от предпринимателя за признание победителем в конкурсе государственных закупок по текущему ремонту улиц города Алтай общей стоимостью 40,1 млн тенге. Подозреваемый задержан и водворен в ИВС управления полиции Усть-Каменогорска, решается вопрос об избрании ему меры пресечения, расследование по данному факту продолжается.

«В Шымкенте департаментом Национального бюро по противодействию коррупции проводится досудебное расследование в отношении заместителя руководителя управления земельных отношений и по контролю за исполнением и охраной земель города, который получил часть взятки в сумме 200 тыс. тенге из ранее оговоренных 500 тыс. тенге от гражданина за утверждение землеустроительного проекта на земельный участок под ИЖС. В связи с полным признанием вины в отношении подозреваемого процессуальное задержание не применялось, расследование продолжается», - продолжила Бастарова.

Также в сфере земельных отношений выявлены факты получения взяток в акимате Костаная: руководитель отдела земельных отношений акимата и заведующий сектором оформления прав на земельные участки этого же отдела подозреваются в получении взятки в сумме 2,2 млн тенге за оформление дополнительного земельного участка в пользу товарищества. Глава отдела арестован, второй фигурант признал вину, задержание не применялось.

Еще одно коррупционное правонарушение выявлено в Мангистауской области в Тупкараганском районном отделе земельных отношений.

«Департаментом Национального бюро по противодействию коррупции по Мангистауской области проводится досудебное расследование в отношении руководителя Тупкараганского районного отдела земельных отношении. Он подозревается в злоупотреблении полномочиями путем предоставления без проведения торгов (конкурсов, аукционов) в период с 2015 по 2016 годы в аренду земельных участков жителям области для строительства коммерческих объектов на основании фиктивных выписок из протокола комиссии. Кадастровая стоимость земельных участков составила свыше 22 млн тенге. Расследование продолжается», - рассказала Бастарова.

Между тем в Туркестанской области глава отдела государственных активов и закупа Байдибекского района и главного специалиста этого же отдела подозреваются в получении взятки в сумме 300 тыс. тенге от представителя ТОО в виде 10%-го отката от общей суммы в 3 млн тенге по договору госзакупок по охране административного здания акимата Байдибекского района. Оба вину признали полностью.

А в аппарате акима Жанакорганского района Кызылординской области пресечена преступная деятельность. Так, по словам Бастаровой, департаментом Нацбюро по Кызылординской области проводится досудебное расследование в отношении главного специалиста аппарата акима по подозрению в мошенничестве и подстрекательстве к даче взятки акимов 4-х сельских округов в общей сумме 375 тыс. тенге за общее покровительство в работе со стороны акима района. В отношении подозреваемого судом санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей.

В Актюбинской области выявлены факты злоупотребления полномочиями в управлении строительства, архитектуры и градостроительства. Должностные лица управления подозреваются в том, что незаконно, без проведения корректировки и прохождения госэкспертизы по строительству областного противотуберкулезного диспансера на 300 коек в Актобе, перечислили на расчетный счет ТОО авансовый платеж в размере 1,1 млрд тенге.