В Казахстане до 1 сентября проведут внеочередную аттестацию полицейских

Нурсултан Назарбаев накануне своей отставки с поста президента подписал указ о проведении внеочередной аттестации сотрудников полиции Республики Казахстан, сообщает Акорда.

«Постановляю: образовать Высшую аттестационную комиссию при президенте Республики Казахстан по проведению внеочередной аттестации сотрудников полиции органов внутренних дел. (…) Администрации президента Республики Казахстан, министерству внутренних дел Республики Казахстан до 1 сентября 2019 года провести внеочередную аттестацию сотрудников полиции органов внутренних дел Республики Казахстан», - говорится в документе.

Указ подписан 18 марта и вводится в действие со дня его подписания.

Согласно прилагаемым правилам, не подлежат аттестации женщины в период беременности и отпуска по уходу за детьми; сотрудники, обучающиеся в магистратуре, докторантуре в организациях образования в рамках государственного заказа, в том числе

по подготовке госслужащих в Казахстане и за рубежом; сотрудники, проработавшие в органах внутренних дел менее одного года; сотрудники, прикомандированные к государственным органам и международным организациям.

Основными критериями оценки при внеочередной аттестации являются способность сотрудников выполнять возложенные на них должностные обязанности, результаты их работы и уровень знаний и практических навыков.

В рамках аттестации сотрудники полиции пройдут компьютерное тестирование на знание законодательства Республики Казахстан и логическое мышление, полиграфологическое исследование и собеседование, будут сдавать нормативы по определению профессиональной пригодности.

Председателем Высшей аттестационной комиссии является руководитель администрации президента, заместителем председателя - помощник президента – секретарь Совета безопасности, секретарем – заведующий отделом правоохранительной системы Совбеза. Также в состав Высшей комиссии входят заместитель руководителя АП, начальник канцелярии президента, генеральный прокурор, председатель комитета национальной безопасности, председатель Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции, министр внутренних дел.

Председателем центральной аттестационной комиссии является министр внутренних дел либо должностное лицо, его заменяющее, а председателем региональной аттестационной комиссии – руководитель территориального органа полиции. Секретарем аттестационной комиссии является представитель кадрового подразделения, который осуществляет организационное обеспечение ее работы и не вправе принимать участие в голосовании. В состав аттестационной комиссии также включаются предварительно прошедшие внеочередную аттестацию в вышестоящей аттестационной комиссии руководители подразделений, представители службы собственной безопасности, кадровой и юридической служб (либо лица, которым подотчетны данные службы), а также ветераны органов внутренних дел.

Решение аттестационной комиссии будет приниматься открытым голосованием и считаться принятым, если за него подано большинство голосов из числа присутствующих на заседании членов. В случае равенства голосов принятым считается решение, за которое проголосовал председатель аттестационной комиссии.

Сотрудник полиции, не прошедший внеочередную аттестацию, подлежит увольнению.