Передача власти в Казахстане состоялась в «спокойной ситуации» - Токаев

Вступивший в среду в должность президента Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает, что передача власти в стране осуществлена в «спокойной ситуации».

«Мы осуществляем передачу власти с спокойной, неконфликтной ситуации, что является мощным фактором обеспечения внутренней стабильности и укрепления международного авторитет Казахстана», - заявил Токаев.

Он уверен, что «в этом еще одно проявление высокой политической культуры нашего народа и его исключительной мудрости».

«Это также хороший пример для будущих поколений», - считает Токаев.

Он также выразил «сердечную благодарность своему политическому наставнику Нурсултану Назарбаеву за высокое доверие возглавить наше государство в качестве президента в столь непростой период мирового развития».

Напомним, что Нурсултан Назарбаев является председателем Совета безопасности, председателем партии «Нур Отан«, председателем Ассамблеи народа Казахстана, членом КС, а его авторитетное мнение, по словам Токаева, будет иметь «приоритетное значение при разработке и принятии решений стратегического характера».