Национальная антидопинговая лаборатория может возобновить работу в этом году

В сентябре текущего года министерство культуры и спорта ожидает экспертов WADA, и в случае их положительного заключения по итогам визита работа национальной антидопинговой лаборатории может быть восстановлена. Об этом сообщил в среду в ходе пленарного заседания мажилиса глава ведомства Арыстанбек Мухамедиулы.

«В сентябре мы ожидаем четырех экспертов от WADA. И при получении их разрешения мы вернем лицензию и возобновим работу нашей лаборатории», - сообщил Мухамедиулы.

Он напомнил, что казахстанская национальная антидопинговая лаборатория была лишена лицензии в 2016 году. Дело в том, что у Всемирного антидопингового агентства есть строгие правила к такого рода лабораториям, и отечественная – не соответствовала им.

«Данная лаборатория располагалась в спорткомплексе им. Балуана Шолака. По требованию WADA она должна располагаться в отдельном здании. И необходимые документы, и средства – это всё должно быть на международном уровне. Сейчас мы совместно с Национальном олимпийским комитетом выделили средства, закупили необходимое оборудование и получили разрешение для размещения в отдельном помещении», - заверил министр.

Он также сообщил, что в мире насчитывается 37 государств, которые располагают аналогичными лабораториями. И последние 2 года казахстанские спортсмены сдавали допинг-тесты в Германии.