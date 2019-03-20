Токаев поручил Досаеву обеспечить стабильность на валютном рынке

Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел встречу с председателем Национального банка Казахстана Ерболатом Досаевым, который проинформировал президента о текущей ситуации на валютно-финансовом рынке и состоянии золотовалютных резервов страны, сообщает Акорда.

В частности, Досаев доложил о результатах и дальнейших мерах по реализации денежно-кредитной политики, направленной на поддержание низкой инфляции и предотвращение спекулятивных операций с обменным курсом тенге.

«По итогам встречи президент Казахстана поручил председателю Национального обеспечить стабильность ситуации на валютном рынке, в банковском секторе и других сегментах финансового рынка», - говорится в сообщении.

Кроме того, Токаев встретился с государственным секретарем Бакытжаном Сагинтаевым. Он доложил о текущей деятельности консультативно-совещательных органов при президенте и о ходе подготовки к празднованию национальных и государственных праздников.

«Касым-Жомарт Токаев поручил государственному секретарю обеспечить надлежащий контроль исполнения всех поручений, озвученных на съезде партии «Нур Отан», и в рамках реализации стратегических программ и инициатив», - сообщила Акорда.

На встрече с министром обороны Нурланом Ермекбаевым глава государства был проинформирован о текущем состоянии Вооруженных сил страны и о стратегических направлениях деятельности министерства. В частности, Ермекбаев доложил президенту о принимаемых мерах по повышению обороноспособности и обеспечению армии вооружением. По итогам встречи Токаев дал ряд конкретных поручений.

Также глава государства заслушал отчет Ерлана Тургумбаева о текущей деятельности МВД и принимаемых мерах по обеспечению правопорядка в стране. В частности, министр внутренних дел доложил Токаеву о ходе реформирования органов внутренних дел, в том числе о подготовке к проведению внеочередной аттестации личного состава министерства. Президент Казахстана также дал ряд конкретных поручений.