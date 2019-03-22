640 человек пострадали в результате взрыва на заводе пестицидов в Китае

По данным китайских властей, в результате мощного взрыва на заводе по производству пестицидов в Яньчэне погибли, по меньшей мере, 47 человек, а число пострадавших увеличилось до 640 человек, сообщает РБК .

Взрыв на химическом заводе Chenjiagang Tianjiayi произошел 21 марта. Большое число пострадавших обусловлено тем, что взрывной волной выбило стекла в окнах близлежащих домов, а также в школе. Местные жители и ученики получили ранения в результате разлета осколков. Кроме того, огонь от пожара, который произошел после взрыва, перекинулся на соседние промышленные здания.

Пострадавшие размещены в 16 местных больницах, 32 человека находятся в критическом состоянии.

По данным сейсмологов, взрыв вызвал в Цзянсу землетрясение магнитудой 3,0. Также сообщается, что десятки автомобилей, припаркованных поблизости, были серьезно повреждены.

Завод по производству удобрений Chenjiagang Tianjiayi был открыт в Яньчэне в 2007 году. Китайские СМИ сообщают, что с владельцев завода ранее неоднократно взыскивали штрафы за негативное воздействие на окружающую среду.