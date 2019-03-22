640 человек пострадали в результате взрыва на заводе пестицидов в Китае

Взрыв вызвал в Цзянсу землетрясение силой 3 балла
По данным китайских властей, в результате мощного взрыва на заводе по производству пестицидов в Яньчэне погибли, по меньшей мере, 47 человек, а число пострадавших увеличилось до 640 человек, сообщает РБК.
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