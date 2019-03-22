Джохар Утебеков заявил, что его могут лишить адвокатской лицензии

Известный алматинский адвокат Джохар Утебеков в интервью Vласти заявил, что заявление Республиканской коллегии адвокатов связано с его постом в Facebook, в котором он, ссылаясь на действующее законодательство, заявил, что переименование столицы является незаконным.

"Один адвокат заявил о незаконности переименования (Астаны в Нурсултан - V) и его экстренно лишают лицензии. У меня нет сомнений, чем это закончится. Это решение на высоком уровне принято".

- сказал Утебеков.

Он также добавил, что не видит смысла в этом решении, потому что находится не на закате своей деятельности. "Лишат меня этого куска хлеба, уйду в правозащиту", - заявил Утебеков.

22 марта Республиканская коллегия адвокатов выступила с заявлением, в котором указала, что "действия адвоката Д. Утебекова противоречат нормам профессиональной этики. Его посты, размещенные на личной странице в «Фейсбук», не соответствуют нормам Конституции и законодательству Республики Казахстан".

"Такое поведение адвоката наносит ущерб имиджу адвокатуры и не может совмещаться с адвокатской деятельностью, в связи с чем, действия адвоката Д. Утебекова предлагается рассмотреть дисциплинарной комиссией адвокатов Алматинской городской коллегии адвокатов", - заявили в Республиканской коллегии.

Днем в пятницу Минюст также отверг заявления о нарушении процедур при переименовании столицы.