Токаев прибыл в Туркестан

«Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с первой рабочей поездкой в Священный город Туркестан. В ходе визита планируется ознакомиться с ходом строительства областного центра, посетить ряд индустриальных и социальных объектов, а также встретиться с представителями общественности региона», - говорится в сообщении.

Токаев принес присягу народу Казахстана в среду, после отставки первого президента Нурсултана Назарбаева.

Туркестан - один из древнейших городов Казахстана. В 2018 году стал областным центром после преобразования Южно-Казахстанской области в Туркестанскую и наделения ее бывшего областного центра Шымкента статусом города республиканского значения. В настоящее время идет активная застройка Туркестана и реконструкция его исторических объектов.