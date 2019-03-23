Это первая рабочая поездка президента после вступления в должность
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Токаев прибыл в Туркестан
Фото портала otyrar.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Туркестан, сообщил его пресс-секретарь Берик Курмангали.

«Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с первой рабочей поездкой в Священный город Туркестан. В ходе визита планируется ознакомиться с ходом строительства областного центра, посетить ряд индустриальных и социальных объектов, а также встретиться с представителями общественности региона», - говорится в сообщении.

Токаев принес присягу народу Казахстана в среду, после отставки первого президента Нурсултана Назарбаева.

Туркестан - один из древнейших городов Казахстана. В 2018 году стал областным центром после преобразования Южно-Казахстанской области в Туркестанскую и наделения ее бывшего областного центра Шымкента статусом города республиканского значения. В настоящее время идет активная застройка Туркестана и реконструкция его исторических объектов.

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