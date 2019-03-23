Токаев прибыл в Туркестан

Это первая рабочая поездка президента после вступления в должность
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Туркестан, сообщил его пресс-секретарь Берик Курмангали.
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