Железнодорожный тур «Шелковый путь» запустят из Казахстана в Узбекистан

За четыре дня туристам предлагают погрузиться в атмосферу древних городов
Железнодорожный тур «Шёлковый путь» запустят из Казахстана в Узбекистан 16 ноября, сообщила пресс-служба министерства туризма и спорта. Он будет по направлению Алматы – Туркестан – Ташкент – Алматы.
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