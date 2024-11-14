Железнодорожный тур «Шелковый путь» запустят из Казахстана в Узбекистан

Железнодорожный тур «Шёлковый путь» запустят из Казахстана в Узбекистан 16 ноября, сообщила пресс-служба министерства туризма и спорта. Он будет по направлению Алматы – Туркестан – Ташкент – Алматы.

«Международный железнодорожный тур за четыре дня позволит туристам погрузиться в атмосферу древних городов и отправиться в путешествие по следам Великого шелкового пути», - отметили в Минтуризма.

Маршрут включает в себя ключевые достопримечательности Туркестана и Ташкента. Также туристы смогут увидеть один из самых древних городов на территории Центральной Азии – Отырар, который был важным торговым звеном, посетить мавзолей Арыстан-баба, историко-культурный заповедник-музей «Азрет Султан», крупнейший в своем роде туристский комплекс «Караван-Сарай», а в Ташкенте – познакомиться не только с историческими объектами, но и современным развитием города.

В программе тура предусмотрено сопровождение гида, питание, транспортное обслуживание и входные билеты.

Международный тур запускают АО «Пассажирские Перевозки» совместно с TauKomek Travel, «Туран Казахстан Тревел», Grand Soluxe Travel Company, SkyWay Travel, Kompas, Khan Turan Travel. В свою очередь АО «НК «Kazakh Tourism» будет содействовать продвижению маршрута на международном уровне.