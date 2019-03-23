Токаев прибыл в Шымкент

Исполняющий обязанности главы государства Касым-Жомарт Токаев после рабочей поездки в Туркестан отправился в Шымкент.

Как сообщает Акорда, в рамках визита он посетил административно-деловой центр, где ознакомился с представленными макетами нового района «Shymkent city», нового терминала городского аэропорта, проектами благоустройства набережной реки Кошкар-ата, «Ескі қалашық» и строительства инженерной инфраструктуры микрорайона «Туран».

«Административно деловой центр, расположенный на площади 20,5 га, будет отличаться современной инфраструктурой, комфортными условиями для проживания и ведения бизнеса, а также соответствовать современным стандартам градостроительства и архитектуры. В новом районе города планируется строительство 47 жилых домов на 2990 квартир площадью 201,2 тыс. кв.м», - сообщила пресс-служба Акорды.