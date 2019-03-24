Сагинтаев возглавил администрацию президента

Бакытжан Сагинтаев сменил на посту руководителя администрации президента Асета Исекешева.

С 1 марта Сагинтаев был государственным секретарем Казахстана.

55-летний Бакытжан Сагинтаев занимал пост премьер-министра Казахстана с сентября 2016 года. 21 февраля 2019 года подал в отставку. До этого был также первым заместителем премьер-министра, первым заместителем НДП «Нур Отан», министром экономического развития и торговли, акимом Павлодарской области, руководителем канцелярии премьер-министра, возглавлял агентство по регулированию естественных монополий.

47-летний Асет Исекешев руководил администрацией президента Казахстана с сентября 2018 года. В разные годы занимал должности советника министра экономики и бюджетного планирования Казахстана, вице-министра индустрии и торговли, заместителя предправления Фонда устойчивого развития «Казына», директора по маркетингу финансовых проектов компании Credit Swiss Казахстан, помощника президента по экономическим вопросам, министра индустрии и торговли и министра по инвестициям и развитию. С конца июня 2016 года до сентября 2018 года занимал пост акима Астаны.