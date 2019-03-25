Арбитражный суд в Париже отклонил иск итальянской компании к Казахстану на $20,3 млн

По информации ведомства, 16 февраля 2018 года итальянская строительная компания СП «Todini Impregilo Kazakhdorstroy» подала иск в арбитражный институт международной торговой палаты (ICC) против комитета автомобильных дорог МИР РК по суммам, подлежащим выплате согласно решению Совета по урегулированию споров (СУС) от 14 апреля 2017 года. Сумма иска составила $20,3 млн с правом увеличения до $32 млн. Спор возник в рамках реализации проекта «Алматы – Хоргос» международного транзитного коридора «Западная Европа – Западный Китай» в рамках соглашения о займе между Казахстаном и Международным Банком Реконструкции и Развития.

«18 марта 2019 года арбитражный суд ICC в г.Париж принял решение в пользу Республики Казахстан. Решением определено, что у СУС отсутствует юрисдикция рассматривать спор, возникший между КАД МИИР РК и СП «Todini Impregilo Kazakhdorstroy». Таким образом, решение СУС от 14 апреля 2017 года, принятое против КАД, не подлежит исполнению. Арбитражный суд также отклонил все последующие требования истца к республике по данному спору», - сообщили в Минюсте.