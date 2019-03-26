Мир за ночь 25-26 марта 2019 года

Американцев призвали принять расследование спецпрокурора Мюллера как полное оправдание Дональда Трампа, британские парламентарии выступили за голосование по вариантам Brexit, а из-за несогласия с политикой правительства по Brexit в отставку подали два британских министра. США признали суверенитет Израиля над Голанами, Мексика потребовала у Испании извинения за завоевание 500 лет назад, а в Венесуэле произошел третий за месяц блэкаут. Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня в секторе Газа, США провели успешные испытания системы перехвата межконтинентальных баллистических ракет, НАСА отменило выход женского дуэта в открытый космос, а Apple запускает свои кредитные карты и сервис с фильмами.

Администрация США считает ключевые выводы расследования спецпрокурора Роберта Мюллера полным оправданием президента Дональда Трампа и призывает всех американцев принять эти заключения, сообщает ТАСС. Как заявил вице-президент США Майкл Пенс, выступая в Вашингтоне на заседании Американо-израильского комитета по общественным отношениям (AIPAC), «после двух лет расследования и безрассудных обвинений со стороны многих демократов и представителей средств массовой информации» спецпрокурор подтвердил, что сговора между избирательной кампанией Трампа и Россией в ходе выборов 2016 года не было. «Это было полное оправдание президента США и нашей избирательной кампании. И оно должно приветствоваться всеми американцами», - отметил Пенс.

Палата общин парламента Великобритании выступила за то, чтобы провести серию голосований по вариантам действий при выходе страны из Евросоюза, сообщает РБК. Инициативу члена Консервативной партии Оливера Летвина поддержали 329 человек, против высказались 302 парламентария. Парламент, в частности, будет голосовать по вопросу сделки с ЕС. Агентство Reurers ранее сообщало, что премьер-министр Британии Тереза Мэй пообещала уйти в отставку, если парламент проголосует за ее сделку с Евросоюзом по Brexit.

Между тем из-за несогласия с политикой правительства по Brexit заявления об отставке подали замглавы МИД Британии Алистер Берг и замглавы Минздрава Стив Брайн, сообщает РБК со ссылкой на The Guardian. Также подал в отставку министр по делам бизнеса и промышленности Великобритании Ричард Харрингтон. В своем Twitter он написал, что «подход правительства к Brexit – это игра в рулетку с жизнью и средствами к существованию подавляющего большинства людей в этой стране, которые работают или иным образом зависят от бизнеса». Участники саммита Евросоюза 22 марта объявили, что Brexit будет перенесен с 29 марта на 22 мая, если британский парламент одобрит эти условия. Если этого не произойдет, то выход страны из ЕС должен пройти до 12 апреля.

Президент США Дональд Трамп во время встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху подписал документ о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами, сообщает РИА Новости. Трамп отметил, что «это должно было произойти десятилетия назад». Израиль взял под контроль Голанские высоты в 1967 году, чтобы защитить себя от угроз, считает американский президент, и теперь Израилю нужно защищаться от Ирана и террористических групп в Сирии, включая «Хезболла», которая может предпринять потенциальные атаки. В ходе Шестидневной войны 1967 года Израиль отбил у Сирии и оккупировал Голанские высоты, а в 1981 году в одностороннем порядке их аннексировал. Принадлежность горного плато считается основным предметом израильско-сирийского конфликта, попытки решить который предпринимались до начала гражданской войны в Сирии.

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор направил письмо королю Испании Филиппу VI с призывом извиниться за нарушения, совершенные во время завоевания 500-летней давности, пишут «Известия» со ссылкой на издании El Pais. По мнению мексиканского лидера, принесение извинений за преступления против коренных народов является единственной возможной формой для достижения полного примирения. В свою очередь в правительстве Испании выразили сожаление по поводу послания, так как считают, что «прибытие испанцев на нынешние мексиканские земли не может быть оценено в свете современных соображений».

Во второй половине дня 25 марта в Венесуэле вновь произошло масштабное отключение электроэнергии, пишет РБК. Оно затронуло несколько районов столицы Венесуэлы Каракаса, а также штата Миранда. Всего без света остались по меньшей мере 16 венесуэльских штатов. Из-за отключения электричества была нарушена работа линий метрополитена в Каракасе, также не работали мобильная связь и интернет. Министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес заявил, что причиной третьего масштабного отключения света в стране стала кибератака на национальную систему электроснабжения. «Они атаковали «мозг» Национальной энергосистемы на гидроэлектростанции имени Симона Боливара в Эль-Гури», - сказал он, добавив, что атака аналогична той, что произошла 8 марта. Подача электричества практически полностью восстановлена за несколько часов. Это отключение электричества стало третьим за месяц. Первый блэкаут произошел 8 марта, когда без света остались жители 21 штата, а 18 марта электричество вновь отключилось в Каракасе и его окрестностях. По предварительным данным, причиной стал взрыв трансформаторов на подстанции в штате Миранда.

Правящее в секторе Газа движение ХАМАС объявило о взаимном прекращении огня с Израилем, сообщает РИА Новости. «Увенчались успехом усилия Египта по прекращению огня между оккупационными силами и фракциями сопротивления», - заявил официальный представитель движения Фаузи Бархум. Израильские бомбардировки стали ответом на ракету, которая ранее разрушила жилой дом в центре страны, в результате чего ранения получили 7 человек, в том числе трое детей. Израильтяне несколько часов наносили удары по территории анклава, откуда в ответ летели ракеты на приграничные районы страны. В частности, израильская авиация атаковала офис главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании.

США провели в понедельник испытание системы противоракетной обороны, осуществив успешный запуск двух противоракет, предназначенных для перехвата межконтинентальных баллистических ракет (МБР), сообщает ТАСС. По данным источника агентства Bloоmberg в Пентагоне, испытания двух противоракет наземного базирования проведена Агентством по противоракетной обороне США. Запуск был осуществлен с базы ВВС Ванденберг в штате Калифорния.При этом испытания официально не анонсировали, как это делают обычно. Ранее Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что испытания будут имитировать уничтожение МБР, запущенной в сторону США «такими противниками, как Северная Корея или Иран». Противоракеты оснащены боеголовками, а запуск, если он окажется успешным, как ожидалось, станет первым испытанием системы противоракетной обороны начиная с мая 2017 года.

НАСА пересмотрело состав участников предстоящего в пятницу выхода в открытый космос. Как сообщает РИА Новости, вместо женского дуэта менять аккумуляторы на внешней поверхности МКС будут астронавты Кристина Кок и Ник Хейг. Напомним, что Кок должна была выполнить выход в открытый космос с астронавтом Энн Макклейн. Однако после обсуждений руководители миссии приняли решение об изменении в командах, частично решение было принято из-за доступных на станции скафандров. "В ходе первого выхода в открытый космос Макклейн поняла, что ей лучше подходит торс скафандра (верхняя часть) размера «М». Поскольку к пятнице, 29 марта, может быть подготовлен только один такой скафандр, его наденет Кок», - пояснили в НАСА. Ранее агентство анонсировало, что Макклейн и Кок 29 марта совершат первый в истории женский выход в открытый космос. Теперь же предварительно Макклейн вновь вернется в открытый космос 8 апреля, чтобы провести работы по техобслуживанию станции вместе с канадским астронавтом Давидом Сен-Жаком.

Компания Apple объявила о запуске кредитной карты Apple Card и своего онлайн-стриминга с фильмами, сообщает Русская служба ВВС. Карта будет как виртуальная, для айфона, так и пластиковая. Обе они будут доступны в США уже летом. К виртуальной карте будет прилагаться опция кэшбека – до 2% с каждой покупки, также у нее не будет ни штрафов за просроченные платежи, ни ежегодных выплат за обслуживание, ни комиссий за международные переводы. Кроме этого, компания представила приложение Apple TV+. Этот онлайн-кинотеатр без рекламы запустится осенью и будет показывать как сериалы и фильмы, доступные на других площадках, так и контент, сделанный по заказу самой Apple. На презентации представили также новостной сервис, Apple News+, через который можно будет читать до 300 журналов, включая Marie Claire, Vogue, New Yorker, Esquire, National Geographic и Rolling Stone, а также новую игровую платформу Apple Arcade, которая будет включать более 100 эксклюзивных компьютерных игр. В отличие от недавно заявленной платформы игрового стриминга Stadia от Google, Apple Arcade позволит играть и без подключения к интернету. Сервис будет доступен в 150 странах с осени.