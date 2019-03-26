Казахстанцы со временем привыкнут к новому названию столицы – Абаев

Предложение по переименованию столицы вызвало серьезную полемику и даже были «определенные негативные высказывания», заявил во вторник в кулуарах заседания правительства журналистам министр информации и общественного развития Даурен Абаев. А вот вопрос журналистов о переименовании конкретной улицы он принял в качестве предложения, назвав его «хорошей идеей».

«Надо признать, что переименование вызвало серьезную полемику. В том числе, были определенные негативные высказывания», - сказал Абаев, отвечая на вопрос, наблюдал ли он за реакцией казахстанцев в социальных сетях.

Вместе с тем он считает, что со временем граждане привыкнут к новому названию города.

«Давайте сделаем следующем образом: для всего нужно определенное время. Пусть время придет, и мы более полную картину увидим. Если помните, когда из Акмолы в Астану переименовали, было также много мемов и так далее. Прошло время, и мы все полюбили бренд «Астана». Еще раз говорю, что никто не меняет, что Астана остается столицей», - подчеркнул он.

А вот отвечая на вопрос, будет ли в столице переименована конкретная улица, Абаев, заявил: «Нужно будет обратиться в исполнительные органы города. Вы хорошую идею предложили. Спасибо. Думаю, что журналисты спрашивают, доведу (до сведения уполномоченных органов – V)».

Напомним, указ о переименовании Астаны в Нур-Султан подписан 23 марта.

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