По информции вице-министра, мониторинг ведется с 13 марта
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Существенного вреда окружающей среде из-за ЧП на месторождении «Каламкас» нет – Минэнерго
Скриншот с видео, lada.kz

Тамара Вааль, Vласть

Вице-министр энергетики Сабит Нурлыбай сообщил, что ЧП на месторождении «Каламкас» в Мангистауской области не нанесло существенного ущерба окружающей среде. Как он заявил на брифинге в службе центральных коммуникаций, в области находится передвижная лаборатория, которая ведет мониторинг.

«Департамент экологии проводит мониторинг с 13 марта. Проверяются воздух, вода, почва. «Казгидромет» тоже мониторит. Ущерба серьезного для населения пока нет. Это происшествие носит локальный характер. Близлежащий населенный пункт находится в 70 километрах от места происшествия. Существенный вред на окружающую среду на сегодняшний день отсутствует», - заверил Нурлыбай.

Он подчеркнул, что «мы каждый день мониторим и будем информировать».

«По ущербу – его можно будет установить только после того, как пожар будет локализован. Потом только можно привести расчеты», - добавил вице-министр.

Как сообщил ранее на брифинге другой вице-министр энергетики – Болат Акчулаков, из-за отсутствия подъездных путей не представляется возможным локализовать пожар на строящейся скважине месторождения, а тем временем огонь перекинулся на скважину №8237. Ранее горели 13 грифонов.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф-бюро Vласти в Астане

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