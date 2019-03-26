Существенного вреда окружающей среде из-за ЧП на месторождении «Каламкас» нет – Минэнерго

Вице-министр энергетики Сабит Нурлыбай сообщил, что ЧП на месторождении «Каламкас» в Мангистауской области не нанесло существенного ущерба окружающей среде. Как он заявил на брифинге в службе центральных коммуникаций, в области находится передвижная лаборатория, которая ведет мониторинг.

«Департамент экологии проводит мониторинг с 13 марта. Проверяются воздух, вода, почва. «Казгидромет» тоже мониторит. Ущерба серьезного для населения пока нет. Это происшествие носит локальный характер. Близлежащий населенный пункт находится в 70 километрах от места происшествия. Существенный вред на окружающую среду на сегодняшний день отсутствует», - заверил Нурлыбай.

Он подчеркнул, что «мы каждый день мониторим и будем информировать».

«По ущербу – его можно будет установить только после того, как пожар будет локализован. Потом только можно привести расчеты», - добавил вице-министр.

Как сообщил ранее на брифинге другой вице-министр энергетики – Болат Акчулаков, из-за отсутствия подъездных путей не представляется возможным локализовать пожар на строящейся скважине месторождения, а тем временем огонь перекинулся на скважину №8237. Ранее горели 13 грифонов.