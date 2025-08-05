Правительство утвердило комплексный план развития туристской зоны Мангистау до 2029 года

Правительством утвержден комплексный план по развитию туристской зоны «Мангистау» на 2025–2029 годы. Как сообщила пресс-служба кабмина, документ предусматривает системное решение вопросов отрасли по девяти направлениям, в том числе развитие инфраструктуры, логистики, цифровизацию, обеспечение безопасности, подготовку кадров, продвижение инвестиционных проектов и другие.

По данным правительства, основной упор будет сделан на развитие среди 12 перспективных туристических объектов туристской зоны Кендерли.

«Будет реализован комплекс мер по решению инфраструктурных вопросов, среди которых проведение инженерных коммуникаций, обеспечение туристических объектов электроэнергией, водоснабжением и транспортной доступностью. Помимо реконструкции дорог и других объектов, в селе Кендерли будет построен аэропорт. При этом учитывались предложения инвесторов и эко-активистов», - говорится в сообщении.

В городе Актау планируется строительство морского вокзала и стадиона международного класса.

Кроме того, для малого и среднего бизнеса предусмотрен запуск программы льготного кредитования в сфере туризма по линии АО СПК «Каспий».

В целом, уверены в правительстве, комплексный план позволит организовать комфортные условия для привлечения туристов и создать благоприятный инвестиционный климат для дальнейшего развития туристкой зоны.

По итогам реализации плана к 2029 году ожидается увеличение числа внутренних туристов с 430 тыс. до 520 тыс. человек, въездных туристов – с 89 тыс. до 143 тыс. человек. Численность населения, занятого в сфере туризма, вырастет с 1,7 тыс. человек до 2,7 тыс. человек, частные инвестиции – до 198,9 млрд тенге, а доля туризма в экономике региона – с 2,2 % до 3,6 %.