Мир за ночь 26-27 марта 2019 года

Конгрессмены США не смогли преодолеть вето Дональда Трампа на резолюцию по режиму ЧП, Сирия запросила заседание Совбеза ООН по Голанским высотам, в Венесуэле задержали подозреваемых в диверсии на ГЭС, британский парламент предложил 16 альтернатив соглашению о выходе Великобритании из ЕС, а правительство страны отвергло требование жителей отменить Brexit. Автомобиль лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо забросали камнями, Петр Порошенко назвал российского лидера Владимира Путина главным противником на выборах президента Украины, в США Boeing 737 MAX экстренно приземлился из-за проблем с двигателем, первый в этом году пуск «Протона» с Байконура перенесли, а в Мексике взорвался рынок пиротехники.

«Известия» сообщают, что палата представителей конгресса США не смогла преодолеть вето, которое президент Дональд Трамп наложил на резолюцию об отмене режима ЧП на границе с Мексикой. Представителям Демократической партии, которые выступали против резолюции, не хватило 38 голосов, а среди республиканцев к попытке отменить резолюцию присоединились всего 14 парламентариев. 14 февраля палата представителей одобрила проект госбюджета до сентября 2019 года, который подразумевает выделение лишь $1,37 млрд на строительство стены на границе США и Мексики, в то время как Трамп требовал $5,7 млрд. Американский президент согласился подписать закон о бюджете, но решил получить дополнительное финансирование для сооружения стены, введя режим чрезвычайного положения в пограничных районах. 14 марта сенат конгресса проголосовал за принятие резолюции об отмене режима ЧП.

Сирия запросила созыв экстренного заседания Совета безопасности ООН в связи с ситуацией вокруг Голанских высот, над которыми США признали в понедельник суверенитет Израиля, сообщает ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse (AFP). Теперь Франции, которая в марте председательствует в Совбезе, предстоит назначить дату заседания. Напомним, президент США Дональд Трамп 25 марта в Вашингтоне в рамках переговоров с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху подписал прокламацию о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами. Противвысказались не только Сирия и другие страны арабского и исламского мира, но и ключевые европейские державы и союзники США, включая Германию и Францию.

Правоохранительные органы Венесуэлы задержали подозреваемых в диверсии на крупнейшей в стране ГЭС «Эль-Гури», которая покрывает около 80% энергетических потребностей республики, сообщает РИА Новости. Генеральный прокурор Тарек Уильям Сааб в своем Twitter написал, что всего подозреваемых шесть. Во вторник в МВД Венесуэлы сообщили, что 18 из 23 штатов и столичный округ Каракас частично или полностью остаются без света в результате второй за сутки аварии на ГЭС «Эль-Гури». Перебои с подачей электроэнергии начались в стране во второй половине дня понедельника. Венесуэльские власти заявили, что случившееся стало следствием целенаправленной атаки на «Эль-Гури», ответственность за которую они возложили на США. Это уже второй случай массового отключения электричества в Венесуэле за месяц. Предыдущая авария на ГЭС произошла 7 марта, в результате 20 из 23 штатов были обесточены.

Депутаты британского парламента предложили 16 альтернатив проекту соглашения с ЕС об условиях Brexit. Об этом, как информирует ТАСС, написала в своем Twitter политический обозреватель газеты The Guardian Хезер Стюарт. По слова журналиста, в среду законодатели должны будут провести серию голосований по тем предложениям, которые отберет спикер Палаты общин Джон Беркоу. Как пишет Стюарт, среди вариантов есть проведение второго референдума по Brexit, отказ от выхода страны из состава Евросоюза, вступление в Европейскую ассоциацию свободной торговли, а также Brexit, предполагающий исключительно тесное сотрудничество Великобритании с ЕС. Между тем Лейбористская партия выступает именно за последний вариант – Brexit при сохранении членства Великобритании в Таможенном союзе ЕС и тщательном согласовании британских торговых правил с правилами европейского рынка. В понедельник британские депутаты приняли поправку, которая позволит Палате общин проголосовать за различные альтернативы плану премьер-министра Терезы Мэй, которая пока не может провести через парламент утвержденный Евросоюзом проект соглашения о Brexit.

Правительство Великобритании не намерено просить Евросоюз об отмене процедуры Brexit. Как сообщает ТАСС, заявление британского правительства стало ответом на петицию за отмену Brexit, которую поддержали почти 5,8 млн жителей Соединенного Королевства. «Правительство не будет отзывать статью 50 (Лиссабонского договора о Европейском союзе – V). Мы будет уважать результаты референдума 2016 года и вместе с парламентом работать над утверждением сделки, которая обеспечит выход нашей страны из Европейского союза, - говорится в заявлении. При этом «правительство признает, что петиция получила существенную поддержку», но напоминает, что «почти три четверти британцев, имеющих право голосовать, приняли участие в референдуме 2016 года, ожидая, что его результаты будут уважаться». Поэтому, указывается в заявлении, консервативное правительство не будет нарушать обещаний, которые давало британскому народу. В кабмине считают, что отказавшись от осуществления Brexit, правительство подорвет к себе доверие жителей страны, а также нанесет сильный удар по основам британской демократии. Сбор подписей под петицией, размещенной на сайте британского парламента, был начат 20 февраля. Согласно действующей в Великобритании процедуре, любая петиция, набравшая более 10 тыс. подписей, требует официальной реакции правительства, а после достижения отметки в 100 тыс. должна быть рассмотрена в парламенте.

Автомобиль лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо забросали камнями и петардами, когда он покидал здание Национальной ассамблеи в Каракасе, пишут «Известия». Сам политик в результате нападения не пострадал, а его автомобиль смог продолжить движение. Предположительно, в происшествии приняли участие члены вооруженных проправительственных группировок.

Президент Украины Петр Порошенко считает своим главным оппонентом на предстоящих выборах президента России Владимира Путина. Как пишет Lenta.ru, об этом он рассказал в эфире телеканала ICTV. Украинский лидер заявил, что остальные кандидаты на высший государственный пост Украины «боятся это делать». «Все, что ослабляет Украину, усиливает Путина. Наш сегодняшний выбор – или мы за Украину, или мы за Россию», - сказал Порошенко. Вместе с тем своим главным союзником Порошенко назвал «украинский народ». Накануне украинский президент обвинил Россию в подготовке плана по срыву президентских выборов на Украине. По его словам, Кремль хочет использовать избирательный процесс для дестабилизации ситуации в стране. Выборы президента Украины состоятся 31 марта. Лидерами предвыборной гонки являются шоумен Владимир Зеленский, экс-премьер Юлия Тимошенко, действующий президент Петр Порошенко и основатель «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрий Бойко.

В США в аэропорту Орландо экстренно приземлился лайнер Boeing 737 MAX, сообщает РБК. Самолет вылетел из аэропорта Орландо и направлялся в Викторвилль в Калифорнии, но вскоре пилоты сообщили о неполадках, связанных с двигателем, и самолет совершил экстренную посадку. На борту лайнера в этот момент пассажиров не было. Напомним, что полеты лайнеров Boeing 737 MAX в США и ряде других стран были запрещены после серии катастроф и случаев неполадок с этим самолетом. В октябре 2018 года в Индонезии близ Джакарты разбился борт авиакомпании Lion Air, жертвами крушения стали 189 человек, а 10 марта еще одна катастрофа с самолетом этого типа произошла в Эфиопии, погибли 157 человек. Корпорация Boeing намерена обновить программное обеспечение самолетов Boeing 737 MAX. В новой модификации автоматизированная система предотвращения сваливания на крыло станет менее агрессивной и более управляемой пилотами.

Первый в этому году старт ракеты-носителя «Протон-М» с телекоммуникационным спутником «Благовест» отложен с 17 на 24-25 мая, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли. Этим запуском будет завершено формирование орбитальной группировки из четырех спутников связи «Благовест» в интересах Минобороны России. Первые три «Благовеста» были выведены на орбиту в августе 2017 года, апреле и декабре 2018 года. Ранее начальник штаба, замкомандующего космическими войсками России Игорь Морозов сообщал, что последний запуск российского военного спутника с «Байконура» пройдет в 2019 году, после чего все старты космических аппаратов в интересах Минобороны России будут проходить с «Плесецка» в Архангельской области.

Рынок пиротехнических изделий взорвался в мексиканском городе Чимальуакан, сообщает РИА Новости со ссылкой на службу гражданской обороны штата Мехико. На место ЧП направляются спасатели, военные и врачи из Красного креста. Официальных данных о раненых и погибших пока нет, но агентство напоминает, что при аналогичном взрыве на ярмарке пиротехники в муниципалитете Тультепеке штата Мехико в 2016 году погибли более 40 человек.