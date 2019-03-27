Токаев заявил о гибели экипажа при крушении вертолета Минобороны

Экипаж вертолета Ми-8, который упал в Кызылординской области, погиб, написал в своем Twitter президент Касым-Жомарт Токаев. Он заявил, что семьям погибших будет оказана материальная помощь? и поручил начать расследование по факту крушения.

«В Кызылординской области потерпел крушение вертолtт министерства обороны. Выполнял полет в рамках военного учения по маршруту Актау – Шымкент. Экипаж вертолета погиб. Мною приказано начать расследование. Мои соболезнования семьям погибших. Им будет оказана материальная помощь», - написал Токаев.

Напомним, ранее в КЧС сообщили, что сообщение о падении вертолета МИ-8 в Жалагашском районе Кызылординской области поступило в 17:35. Крушение произошло при неизвестных обстоятельствах. Вертолет упал и полностью сгорел. Позже в Минобороны заявили, что на борту находились 13 человек.

В управлении здравоохранения области агентству «Казинформ» сообщили, что на месте крушения вертолета «обнаружены тела трех человек, личности которых не установлены», а «обломки вертолета находились в 500 метрах». Также сообщается, что на место происшествия направлены три бригады скорой помощи.