Военный вертолет потерпел крушение в Кызылординской области

В Кызылординской области при неизвестных обстоятельствах произошло крушение вертолета Ми-8 министерства обороны, сообщает в среду пресс-служба комитета по ЧС министерства внутренних дел РК.

«Вертолет при неизвестных обстоятельствах упал и полностью сгорел. Данное воздушное судно принадлежит министерству обороны РК. Обстоятельства крушения выясняются», - сообщили в КЧС.

По информации ведомства, сообщение о крушении вертолета МИ-8 в Жалагашском районе Кызылординской области поступило на пульт «112» 27 марта в 17:35.

О жертвах и пострадавших в ведомстве не уточнили.

Между тем в Минобороны сообщили, что потерпел крушение вертолет ВВС СВО РК.

«Вертолет следовал в составе звена из 4 боевых вертолетов из города Актау в город Шымкент. Перелет проходил в рамках комплексной проверки и учений специальных подразделений «Алтын жебе» в темное время и в сложных метеорологических условиях», - говорится в сообщении.

По предварительным данным с места происшествия, есть жертвы, также уточняется число пострадавших. Всего на борту вертолета находились 13 человек.

Приказом министра обороны Нурлана Ермекбаева сформирована и направлена к месту крушения специально созданная комиссия министерства обороны.

«В настоящее время два вертолета из четырех совершили посадку и находятся в городе Кызылорда, а один вертолет вернулся к месту крушения. Министерством обороны РК совместно с Министерством внутренних дел РК начато расследование причин и обстоятельств произошедшего авиа происшествия», - сообщили в оборонном ведомстве.