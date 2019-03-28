Сенатор Мухтар Кул-Мухаммед возглавил комитет сената по международным отношениям, обороне и безопасности. Ранее этот пост занимала теперь уже спикер палаты Дарига Назарбаева. Соответствующее решение принято депутатами в четверг в ходе пленарного заседания.

«Предлагаю избрать председателем постоянного комитета по международным отношениям, обороне и безопасности сената парламента Мухтара Кул-Мухаммеда. Он является известным государственным и общественным деятелем, был первым заместителем председателя партии «Нур Отан», а также был на очень ответственных должностях. Он опытный, квалифицированный депутат. Я думаю, вы все поддержите мое предложение», - сказала Назарбаева.

За данное предложение сенаторы проголосовали единогласно.

58-летний Мухтар Кул-Мухаммед является депутатом сената с февраля 2018 года. Был также членом комитета, который теперь возглавил. В 1999-2001 годах уже занимал пост депутата сената, а также председателя комитета по социально-культурному развитию. В разные годы был советником и пресс-секретарем президента, заместителем руководителя администрации президента, акимом Кызылординской области, госсекретарем, министром культуры и информации. В 2015 году руководил республиканским общественным штабом Нурсултана Назарбаева как кандидата в президенты. В 2016-2018 годах был первым заместителем председателя партии «Нур Отан».