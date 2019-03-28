Усилить ответственность юрлиц за техобслуживание транспорта просят депутаты

В связи с произошедшим ДТП на левом берегу столицы, в результате которого пострадали десятки человек, еще двое погибли, депутаты просят премьер-министра Аскара Мамина усилить ответственность тех, кто отвечает за техосмотр транспорта и медицинские осмотры водителей.

«Согласно действующему законодательству безопасность пассажирских перевозок обеспечивается техническим осмотром автотранспорта и медицинским осмотром водителя. За технический осмотр отвечают юридические лица или индивидуальные предприниматели, включенные в реестр операторов, согласно приказу министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан», - напомнил в своем депутатском запросе сенатор Георгий Ким.

Он также отметил, что за медицинский осмотр отвечают медицинские работники, нанятые так же юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями согласно приказу министерства здравоохранения.

«Учитывая, что пассажирские перевозки связаны с большим количеством людей и требуют повышенной безопасности, полагаю необходимым рассмотреть вопрос усиления контроля и ответственности за деятельностью юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих технические и медицинские осмотры», - в этой связи попросил сенатор.

Во вторник на левобережье столицы произошло крупное ДТП. В результате столкновения трех автобусов, кареты скорой помощи и легковых автомобилей пострадали 36 человек, двое погибли. По последним данным пресс-службы акимата города, в больницах остаются 14 пострадавших, четверо из них в реанимации, состояние 9-ти оценивается как средней тяжести. При этом 1 человек находится в горбольнице №1, остальные - в горбольнице №2.