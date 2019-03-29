Мир за ночь 28-29 марта 2019 года

Венесуэла вернулась к нормальному режиму работы, власти страны запретили оппозиционеру Хуану Гуайдо занимать госдолжности в течение 15 лет, а США пригрозили зарубежным компаниям санкциями за нефтяные сделки с Венесуэлой. За пост премьера Великобритании после отставки Терезы Мэй будут бороться четыре политика, родственники погибшего в авиакатастрофе в Эфиопии подали в суд на Boeing, в России вступил в силу закон об упрощенном получении гражданства, США потратили за пять лет на армию Украины более $1,3 млрд, а при столкновении поездов в Италии пострадали 50 человек.

Венесуэльские граждане в пятницу возобновят работу после вынужденных выходных, причиной которых стали проблемы с электроснабжением, сообщает ТАСС со ссылкой на министра связи и информации страны Хорхе Родригеса. «В период обороны и контрнаступления в связи с террористическим нападением на нашу систему электроснабжения боливарианское правительство сообщает, что в пятницу, 29 марта, во всей стране будет рабочий день», - написал Родригес в своем Twitter. При этом он сообщил, что «проведение занятий на всех уровнях будет по-прежнему приостановлено». В понедельник значительная часть территории Венесуэлы оказалась обесточена в результате очередной диверсии на крупнейшей в стране ГЭС имени Симона Боливара. В организации атаки на национальную систему электроснабжения обвинили политических противников исполнительной власти.

Действующие власти Венесуэлы запретили лидеру оппозиции Хуану Гуайдо занимать государственные должности в течение 15 лет, пишет «Коммерсантъ». Как отметил генеральный аудитор страны Элвис Аморосо, поводом для этого решения стали нарушения в финансовых отчетах Гуайдо. В частности, «его расходы не соответствовали уровню дохода». В свою очередь Гуайдо отказался принимать решение властей, назвав изданный аудитором приказ недействительным. «Он не генеральный аудитор. Законный Конгресс - единственный, кто уполномочен назначать генерального аудитора»,- заявил оппозиционер.

США предупредили иностранные компании, работающие в сфере торговли нефтью и нефтепереработки, о том, что они могут попасть под американские санкции, если не прекратят сотрудничать с Венесуэлой, пишут «Ведомости» со ссылкой на Reuters. Источники агентства сообщают: Госдеп дал компаниям понять, что любой вид торговли нефтью (прямой, непрямой или бартерный) будет считаться нарушением. Вашингтон таким образом хочет усилить давление на правительство президента Николаса Мадуро, власть которого США считают незаконной. Больше всего американские власти хотят добиться прекращения поставок нефтепродуктов, которые используются для разбавления сырой венесуэльской нефти. В феврале Bloomberg со ссылкой на источники сообщал, что администрация Дональда Трампа рассматривает возможность запрета иностранным компаниям сотрудничать с государственной нефтяной корпорацией Венесуэлы PDVSA.

Наиболее вероятными преемниками Терезы Мэй на посту лидера правящей в Великобритании Консервативной партии и премьер-министра будут четыре политика, сообщает ТАСС. По данным газеты Financial Times, это бывший министр иностранных дел Борис Джонсон, экс-министр по вопросам Brexit Доминик Рааб, нынешний глава МИД Джереми Хант и министр окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития Майкл Гоув. Издание утверждает, что именно кандидатуру Гоува как правоцентристского кандидата поддерживают члены парламентской фракции тори, которые придерживаются прагматичного подхода к будущим отношениям с континентальной Европой. Между тем в борьбу за премьерский пост могут включиться и другие политики, в том числе генеральный казначей Элизабет Трасс. Тереза Мэй пообещала однопартийцам, что уйдет в отставку, как только страна выйдет из состава ЕС.

Родственники погибшего в катастрофе Ethiopian Airlines подали в суд на корпорацию Boeing, сообщает РИА Новости. Семья гражданина Руанды Джексона Мусони заявляет, что при производстве модели Boeing 737 MAX был допущен дефект автопилота, который привел к катастрофе, и требует возмещения за смерть родственника. Напомним, что дефект автопилота является одной из основных версий при расследовании крушения самолета Lion Air той же модели в Индонезии. Причина авиакатастрофы в Эфиопии пока не установлена, хотя в ней усматривают схожесть с крушением самолета Lion Air.

Закон, предоставляющий президенту полномочия решать, кто может получить российское гражданство по упрощенной схеме, вступил в силу. Как пишет РБК, с момента подписания документа Владимиром Путиным прошло 90 дней. Принятые поправки позволят предоставлять российское гражданство людям из стран со сложной общественно-политической и экономической обстановкой, из государств, где происходят вооруженные конфликты и смена режима, а также соотечественникам, проживающим за рубежом. Упрощенный порядок не предполагает требований о наличии вида на жительство и непрерывного проживания в России в течение пяти лет, как это предусмотрено общим порядком. В ряде случаев соблюдение обязательства о сроке проживания в России или вовсе не требуется, или составляет от 1 года до 3 лет. В этом случае срок рассмотрения документов также сокращен и не превышает 6 месяцев. Для граждан Белоруссии, Казахстана и Кыргызстана он составляет до 3 месяцев.

С 2014 года США выделили Украине более $1,3 млрд «на укрепление обороноспособности сил и повышение оперативной совместимости с НАТО», заявил «Известиям» пресс-секретарь Пентагона Эрик Пахон. Он отметил, что Вашингтон поддерживает стремление Киева присоединиться к альянсу. «Мы приветствуем стремление Украины к членству в НАТО и решительно поддерживаем право этой страны свободно выбирать свое будущее и политический курс без внешнего вмешательства. Соединенные Штаты по-прежнему выражают полную поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины», - заявил Пахон. Однако, по его словам, решение крымского территориального вопроса остается «важным обстоятельством» для вступления Украины в НАТО. Собеседники в американских политических кругах подчеркнули в беседе с «Известиями», что до решения этих проблем полноценная интеграция Украины в НАТО невозможна. Они считают, что НАТО не будет расширяться за счет Украины, поскольку это создаст дополнительное напряжение в отношениях с Россией.

В Италии на станции Инвериго в провинции Комо столкнулись два пассажирских поезда, сообщает РБК. Предварительная причина – один из составов отправился от станции на запрещающий сигнал семафора. Машинист вовремя заметил ехавший навстречу поезд и резко затормозил. В заявлении министерства инфраструктуры и транспорта страны говорится, что предположительно «причиной аварии стал человеческий фактор, однако на данном участке железнодорожной линии, управляемой FerrovieNord, не сработала операционная система безопасности SCMT (технология, которая предотвратила бы столкновение между поездами)». В результате столкновения пострадали не менее 50 человек, однако пассажиры получили травмы легкой степени тяжести. На место аварии оперативно выехали медики и пожарные, а также два спасательных вертолета. Пострадавшим была оказана помощь, их жизни ничто не угрожает.