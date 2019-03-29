Назначен новый глава центра внешней политики администрации президента

Им стал Сатыбалды Буршаков
Тамара Вааль, Vласть
Распоряжением Касым-Жомарта Токаева новым главой центра внешней политики администрации президента назначен Сатыбалды Буршаков, сообщает в пятницу сайт Акорды.
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