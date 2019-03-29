Им стал Сатыбалды Буршаков
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Назначен новый глава центра внешней политики администрации президента
Фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Vласть

Распоряжением Касым-Жомарта Токаева новым главой центра внешней политики администрации президента назначен Сатыбалды Буршаков, сообщает в пятницу сайт Акорды.

«Распоряжением главы государства Буршаков Сатыбалды Ересович назначен заведующим Центром внешней политики администрации президента Республики Казахстан», - говорится в тексте документа.

Кроме того, Токаев освободил от этой должности Адиля Турсунова в связи с переходом на другую работу. Накануне он был назначен советником первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева – заведующим отделом информационно-аналитического обеспечения его канцелярии.

Сатыбалды Буршаков в разные годы работал преподавателем Казахского государственного университета международных отношений и мировых языков, начальником отдела министерства иностранных дел Казахстана, третьим, вторым секретарем посольства Республики Казахстан в Венгерской Республике, первым секретарем, советником посольства Республики Казахстан в Королевства Бельгия, заместителем заведующего отделом межпарламентских связей и международного сотрудничества аппарата сената парламента.

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