Ашимбаев примет участие в теледебатах вместо Токаева

Касым-Жомарт Токаев принимает участие в мероприятиях международного уровня, сообщили в РОШ
Тамара Вааль, Vласть
Участие в теледебатах кандидатов в президенты вместо действующего главы государства Касым-Жомарта Токаева примет его доверенное лицо и руководитель республиканского общественного штаба Маулен Ашимбаев, сообщил руководитель пресс-центра РОШ Максим Споткай.
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