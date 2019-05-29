Касым-Жомарт Токаев принимает участие в мероприятиях международного уровня, сообщили в РОШ
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Ашимбаев примет участие в теледебатах вместо Токаева
фото Марии Гордеевой

Тамара Вааль, Vласть

Участие в теледебатах кандидатов в президенты вместо действующего главы государства Касым-Жомарта Токаева примет его доверенное лицо и руководитель республиканского общественного штаба Маулен Ашимбаев, сообщил руководитель пресс-центра РОШ Максим Споткай.

«Сегодня, как известно, Касым-Жомарт Токаев принимает участие в заседании Высшего евразийского экономического совета и других сопутствующих мероприятиях международного уровня. Поэтому по поручению Касым-Жомарта Кемелевича от его имени в дебатах примет участие доверенное лицо кандидата, руководитель республиканского общественного штаба Маулен Ашимбаев», - сказал Споткай.

Он также отметил, что «Токаев участвует в мероприятиях в основном в рамках своей основной деятельности в качестве действующего главы государства», а «всю агитационную работу ведут его республиканский, региональные и территориальные общественные штабы, а также доверенные лица кандидата».

Ранее о том, что Токаев не примет участия в предвыборных теледебатах, сообщил агентству Sputnik Казахстан советник президента Ерлан Карин. Как он пояснил, «президент еще на старте выборного процесса максимально ограничил свое участие в агитационной кампании».

«Всю агитационную работу ведет его общественный штаб и его доверенные лица», - сказал Карин.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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