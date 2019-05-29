Страны ЕАЭС создали совет по промышленной политике

Среди подписанных документов – решение Высшего совета «О Совете по промышленной политике Евразийского экономического союза».

Как поясняет пресс-служба министерства индустрии и инфраструктурного развития, «создание и работа совета позволит обеспечить координацию взаимодействия уполномоченных органов исполнительной власти государств-членов, к работе которых относится выработка государственной политики в сфере промышленности».

«В том числе, по вопросам создания производств конкурентоспособной продукции на основе новых цепочек добавленной стоимости; применения совместных мер по развитию экспорта высокотехнологичной совместно произведенной промышленной продукций государств-членов на рынки третьих стран; устранения барьеров в сфере промышленности; привлечения инвестиций и повышения доступности финансовых ресурсов для предприятий промышленности; выработки подходов по новым направлениям и перспективам развития интеграции в сфере промышленной политики», - перечисляется в пресс-релизе.

Кроме того, совет будет заниматься выработкой предложений по вопросам углубления взаимодействия стран ЕАЭС при реализации промышленной политики в рамках союза; эффективного использования производственных мощностей государств-членов и технологическое оснащение новых предприятий промышленности; противодействие последствиям глобальных экономических кризисов в сфере промышленности и другим актуальным вопросам повестки дня.

Также совет будет координировать работу по реализации совместных проектов в сфере промышленности в рамках проекта сопряжения процессов строительства Союза и Экономического пояса Шелкового пути, рассматривать вопросы промышленного сотрудничества в сфере науки и техники; координировать деятельность по созданию совместных промышленных предприятий и кооперационных объединений; рассматривать интеграционные проекты в сфере промышленности, чья реализация будет проходить с привлечением средств институтов развития.

Среди других подписанных сегодня на саммите документов - решение «О почетном председателе Высшего Евразийского экономического совета»; решение «О вопросах подписания Соглашения об обмене информацией, о товарах и транспортных средствах международной перевозки, перемещаемых через таможенные границы ЕАЭС и Китайской Народной Республики»; решение «О вопросах подписания Соглашения о зоне свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и Республикой Сербией, с другой стороны»; решение «Об основных ориентирах макроэкономической политики государств-членов Евразийского экономического союза на 2019-2020 годы»; распоряжение «О некоторых вопросах реализации планов либерализации по отдельным секторам услуг в рамках Евразийского экономического союза»; протокол о распределения сумм ввозных таможенных пошлин между бюджетами государств-членов ЕАЭС; соглашение о механизме прослеживаемости товаров, ввезенных на таможенную территорию Евразийского экономического союза; протокол о внесении изменения в Протокол об условиях и переходных положениях по применению Кыргызской Республикой Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, отдельных международных договоров, входящих в право Евразийского экономического союза, и актов органов Евразийского экономического союза в связи с присоединением Кыргызской Республики к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, подписанный 8 мая 2015 года.