Аскар Мамин избран председателем совета ЕАБР

В новом статусе Аскар Мамин провел заседание совета ЕАБР. В работе заседания приняли участие члены совета: первый заместитель председателя правительства Российской Федерации – министр финансов РФ Антон Силуанов, первый заместитель премьер-министра Республики Казахстан – министр финансов Алихан Смаилов, вице-премьер Республики Армения Мгер Григорян, министр финансов Республики Беларусь Максим Ермолович, министр финансов Кыргызской Республики Бактыгуль Жеенбаева, министр финансов Республики Таджикистан Файзиддин Каххорзода.

В ходе заседания были подведены итоги работы банка за 2018 год, рассмотрены вопросы реализации интеграционных проектов, нацеленных на содействие развитию торгово-экономических связей и инвестиционной деятельности между государствами-членами Евразийского экономического союза.

На сегодня портфель ЕАБР составляет 85 проектов на сумму $3,5 млрд. Порядка 40% всех проектов реализуются на территории Казахстана. В 2018 году ЕАБР были одобрены 29 новых проектов на общую сумму $1,4 млрд, в том числе модернизация производственных процессов ТОО «Богатырь Комир» на 197 млн евро в Павлодарской области, строительство автомобильного пункта пропуска «Нур Жолы» на 32 млрд тенге в Алматинской области, строительство гидроэлектростанции на 22 млрд тенге в Туркестанской области. В 2019 году будет профинансировано строительство ветровой электростанции в районе города Ерейментау мощностью 50 МВт.

Мамин отметил, что ЕАБР вносит свой вклад в развитие сотрудничества стран Евразийского экономического союза и финансирование совместных проектов.

«Общая задача – поднять эффективность наших интеграционных инвестиционных проектов», - подчеркнул он.