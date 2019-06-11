Это самое большое число кандидатов на пост лидера тори в истории
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На выборы премьера Великобритании зарегистрировали 10 кандидатов
ФОТО BILLIONNEWS.RU

На выборы лидера правящей Консервативной партии Великобритании и премьер-министра страны зарегистрировались 10 политиков, сообщает РБК.

В числе участников гонки – экс-глава МИД станы Борис Джонсон, действующий министр иностранных дел Джереми Хант и бывший министр по вопросам Brexit Доминик Рааб. Также в списке кандидатов – министр природных ресурсов Майкл Гоув, экс-лидер палаты общин Андреа Лидсом, министр международного развития Рори Стюарт, глава МВД Саджид Джавид, министр здравоохранения Мэттью Хэнкок, министр труда и пенсий Эстер Макви и представитель Минфина при палате общин Марк Харпер.

Каждый из кандидатов для выдвижения своей кандидатуры был обязан найти члена партии, который предложил бы его в качестве кандидата, назвать имя своего помощника и обеспечить поддержку шести других членов партии.

Как отмечается, это самое большое число кандидатов на пост лидера тори в истории. До этого максимальное число претендентов составляло 5 человек – в 1997 и 2016 годах.

7 июня Тереза Мэй подала в отставку. До оглашения итогов выборов она остается премьером и врио руководителя Консервативной партии.

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