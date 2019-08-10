Мамин считает необходимым разработать программу развития Алматинской агломерации

В ходе рабочей поездки в Алматы премьер-министр РК Аскар Мамин ознакомился с ходом строительства крупных инфраструктурных объектов, провел совещания по вопросам развития города и Алматинской агломерации.

Как сообщает пресс-служба премьера, в ходе совещания были обсуждены вопросы строительства доступного жилья и социальных объектов, обеспечения занятости, развития транспортно-дорожной инфраструктуры, предпринимательства, реализации туристического потенциала. Мамин поручил государственным органам держать на контроле развитие города, отметив его важное значение в экономике Казахстана.

Также глава кабмина провел совещание по развитию окраин Алматы и прилегающей территории Алматинской области. Он напомнил, что на решение проблем окраин крупных городов ежегодно выделено 30 млрд тенге, в том числе на окраины города Алматы – 10 млрд тенге.

«Реализация мер по улучшению качества жизни жителей агломерации позволит обеспечить соответствующей инфраструктурой более 730 тыс. жителей города и области», - сказал Мамин.

По итогам совещания премьер-министр поручил министерствам финансов и национальной экономики совместно с заинтересованными госорганами, акиматами Алматы и Алматинской области принять необходимые меры по своевременному выполнению мероприятий по развитию окраин, прилегающих территорий и проработать вопросы финансирования.

«Нам необходимо получить синергетический эффект от реализации совместных проектов Алматы и Алматинской области. Для этого необходимо разработать Программу развития Алматинской агломерации», - сказал премьер, отметив, что уже сформирован перечень совместных проектов по различным направлениям: развитие энергетики, транспорта, жилья, здравоохранения.

Также глава правительства поручил создать проектный офис Алматы и Алматинской области для реализации и продвижения совместных проектов.