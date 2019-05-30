Стоимость билетов в оба конца составит от 152,5 тыс. тенге
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SCAT запустит рейс из столицы Казахстана в Прагу 2 июня
Фото Искандера Салиходжаева

Тамара Вааль, Vласть

Со 2 июня текущего года авиакомпания SCAT запускает новый маршрут по направлению из столицы Казахстана в Прагу. Вылеты будут осуществляться дважды в неделю, а минимальная стоимость билета в оба конца составит 152 408 тенге.

«Рейс стартует со 2 июня текущего года. Будет вылетать в 9:50 по местному времени, на воздушном судне Boeing-737-700, частота выполнения рейсов – два раза в неделю по четвергам и воскресеньям. С этим рейсом удобные стыковки со всеми городами Казахстана: менее трех часов с Алматы, Шымкентом, Таразом и Усть-Каменогорском, с другими городами Казахстана порядка 6-8 часов», - сообщил в четверг в ходе пресс-конференции коммерческий директор АО «Авиакомпния «SCAT» Николай Буряков.

Он отметил, что минимальный тариф в одну сторону со всеми сборами составляет от 79 918 тенге, а в обе стороны – от 152 408 тенге.

«Также мы знаем, что много студентов из Казахстана учатся в Чехии. Поэтому мы предлагаем студенческий тариф. Студенческий тариф в обе стороны будет составлять порядка 127 тыс. тенге», - заявил Буряков, отметив, что помимо этого, для студентов норма провоза багажа будет составлять не 20, а 30 килограмм.

Представитель авиакомпании напомнил, что два дня назад SCAT презентовал новое направление – Нур-Султан – Улан-Батор, а в преддверии лета также будут возобновлены полеты в Сочи и Батуми.

«Этот рейс очень ожидаемый, долгожданный. Раньше у нас была связь с Чехией, с Прагой – это очень популярное направление среди наших граждан. Я думаю, что это будет очень востребованный рейс для всех пассажиров», - сказал в свою очередь председатель комитета гражданской авиации Талгат Ластаев.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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