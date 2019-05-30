Даленов готов подать в отставку после суда над подчиненным Джакуповым

Он назвал это моральной обязанностью первого руководителя
Алия Иксанова, Vласть
Министр национальной экономики Казахстана Руслан Даленов заявил, что готов подать в отставку после суда над директором департамента развития предпринимательства Асланбеком Джакуповым, который был приговорен к трем годам лишения свободы. Джакупов был признан виновным в мошенничестве.
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