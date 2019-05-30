Он назвал это моральной обязанностью первого руководителя
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Даленов готов подать в отставку после суда над подчиненным Джакуповым
ФОТО СЦК

Алия Иксанова, Vласть

Министр национальной экономики Казахстана Руслан Даленов заявил, что готов подать в отставку после суда над директором департамента развития предпринимательства Асланбеком Джакуповым, который был приговорен к трем годам лишения свободы. Джакупов был признан виновным в мошенничестве.

«Когда решение суда вступит в силу, я подам в отставку», - сказал Даленов журналистам в четверг.

Министр отметил, что «это моральная обязанность первого руководителя подать в отставку».

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что руководители государственных органов должны подавать в отставку в случае коррупционных преступлений своих подчиненных. По его мнению, «принять или не принять отставку – это прерогатива главы государства, но заявление об отставке – обязательная мера».

Асланбек Джакупов был задержан в апреле этого года при передаче 500 тыс. тенге «отката» за оказание услуги Институту экономических исследований, который относится к министерству национальной экономики. В связи с признанием вины Джакупова дело расследовалось в ускоренном порядке.

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