Порядка 650 тыс. человек будут голосовать в столице на выборах президента Казахстана

Столичный избирком получил списки избирателей по городу. Как сообщил председатель городской избирательной комиссии Владимир Редкокашин, выбирать главу государства 9 июня будут порядка 650 тыс. человек, из них около 2% не являются жителями города.

«В Нур-Султане будут голосовать порядка 650 тыс. человек. Списки избирателей мы уже получили. 1,5-2% неастанчан», - сказал Редкокашин в четверг, подчеркнув, что те, кто не прописан в столице, должны получить открепительные талоны для избирателей.

Кроме этого, по его информации, из почти 25 тыс. людей с ограниченными возможностями участвовать в голосовании будут порядка 20 тыс.

Отвечая на вопрос о том, все ли кандидаты в президенты будут голосовать в столице, Редкокашин отметил, что «основная масса».

Вместе с тем глава городской избирательной комиссии сообщил, что в этом году «много членов избирательных комиссий, которые принимают участие впервые».

«У нас произошла большая смена. На 50% изменился состав избирательных комиссий, он меняется каждые 5 лет. Я тоже принимаю участие впервые», - сказал Редкокашин.

По его информации, в этом году также «впервые выделены средства для полной оплаты всех расходов избирательных и участковых и территориальных комиссий». Так, на оплату работы членов избирательных комиссий выделено 35 млн тенге.

«Могу с уверенностью сказать, что члены комиссии практически все готовы к выборам, которые состоятся 9 июня», - заверил глава городского избиркома.