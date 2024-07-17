Более 400 несанкционированных свалок мусора выявил в Астане космический мониторинг

В Астане и Мангистауской области полностью завершен космический мониторинг твердых бытовых отходов, который выявил 414 и 68 несанкционированных свалок соответственно, сообщили в среду в министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.

Космический мониторинг, который охватывает 46 населенных пунктов и покрывает площадь более 290 тыс. кв км, проводится нацкомпанией «Қазақстан Ғарыш Сапары» совместно с министерством экологии и природных ресурсов.

Согласно представленной ведомством таблице, на 87% работа завершена в области Улытау, где выявлено 127 свалок. Всего на 2% проведена работа в Акмолинской области, где обнаружено 92 свалки, на 4% – в Западно-Казахстанской области (95 свалок), на 9% – в Жамбылской области (64 свалки), на 10% – в Актюбинской и Костанайской областях (69 и 174 свалки соответственно), на 11% – в Карагандинской области (303 свалки), на 40% – области Жетысу (выявлена 161 свалка).

Как уточнили в Минцифры, «остальные – в процессе обработки данных», работа продолжается, по этой причине в Алматы и Северо-Казахстанской области показатели пока по нулям.

«Полученные данные прослеживаются комитетом экологического регулирования и контроля, а также над работой утилизации отходов занимаются территориальные департаменты экологии совместно с местными исполнительными органами», - подчеркнули в министерстве.

Напомним, работа по космическом мониторингу твердых бытовых отходов началась в 2018 году. Он проводится с 1 марта по 30 сентября: определить места размещения отходов возможно «исключительно в теплый период времени, так как снимки, покрытые снегом, не подходят для мониторинга».