Гражданские активисты подали в суд на акимат Алматы, прокуратуру, полицию и Nur Otan

В Алматы в Бостандыкском районном суде по гражданским делам началось рассмотрение иска гражданских активистов Санавар Закировой и Марата Турымбетова к управлению общественного развития города, прокуратуре Бостандыкского района, управлению полиции этого же района, департаменту полиции города и алматинскому филиалу партии Nur Otan. Активисты считают, что власти воспрепятствовали им в создании политической партии. Турымбетова, который сейчас отбывает срок в колонии, в суде представляет Альнур Ильяшев.

На суд явились все ответчики, кроме представителей партии Nur Otan.

«Прошу привлечь к ответственности партию Nur Otan за неуважение к суду» , - сказал Ильяшев.

Он также добавил, что «налицо монополия одной партии».

«Они препятствуют созданию конкурентной политической среды», - заявил активист.

Суд также оставил открытым ходатайство о привлечении в качестве свидетеля представителя управления общественного развития акимата Алматы Бауыржана Тульбекова. Истцы подали ходатайство, чтобы его явка была обеспечена. Они утверждают, что он «непосредственно препятствовал» им в создании партии.

«Чтобы понять, от кого ему поступали соответствующие указания, так как его управление находится в подчинении акима города Алматы и по совместительству руководителя городского филиала и бывшего первого зампреда партии Nur Otan Бауыржана Байбека», - пояснил корреспонденту Vласти Ильяшев.

Заслушав ходатайства, судья перенесла судебное заседание на 17:00.

Активисты требуют обязать госорганы и партию Nur Otan «в кратчайшие сроки устранить их текущие действия, направленные на воспрепятствование в создании Политической партии «НАШЕ ПРАВО».

В исковом заявлении Санавар Закировой и Марата Турымбетова говорится, что «12 января 2019 года Санавар Закирова, Марат Турымбетов и еще восемь человек провели собрание организационного комитета политической партии «НАШЕ ПРАВО». Соответствующий комплект документов они направили в министерство юстиции, которое своим письмом подтвердило его получение и запуск соответствующей процедуры по созданию политической партии».

Затем Закирова разместила в газете «EGEMEN QAZAQSTAN» (от 11 февраля 2019 года) объявление о проведении учредительного съезда партии «НАШЕ ПРАВО» 9 марта.

Ранее, 4 февраля, Закирова и ТОО «Blackrock 8» заключили договор на аренду помещения банкетного зала. Закирова заплатила за аренду 500 тыс. тенге, однако 7 марта представители «Blackrock 8» сообщили, что они не могут оказать соответствующую услугу по договору, так как в арендованном ею банкетном зале якобы не функционируют электричество, канализация и теплоснабжение. Закирова ответила представителям «Blackrock 8», что готова использовать помещение даже без коммунальных услуг, потому что участникам съезда необходимо было лишь выполнить формальную процедуру голосования по повестке дня.

Спустя несколько минут после беседы с представителями ТОО, Закирову, по данным истцов, пригласили в управление общественного развития Алматы. Заместитель руководителя управления Тульбеков «настоятельно рекомендовал не проводить учредительный съезд». Закирова ему отказала. На следующий день, 8 марта, для обсуждения этого же вопроса пригласили одного из инициаторов создания партии Марата Турымбетова и гражданского активиста Альнура Ильяшева.

Как утверждают истцы, «в ходе проходившей беседы на телефон Закировой С.А. совершили телефонные звонки сотрудник прокуратуры и заместитель руководителя УОР Тульбеков Б.А., которые повторно настоятельно рекомендовали Закировой С.А. отказаться от реализации своего конституционного права по созданию партии, на что она им отказала». Вечером 8 марта «поочередно были вызваны и сопровождены в здание управления полиции Бостандыкского района Турмыбетов, Ильяшев и Закирова, «где в присутствии прокурора Бостандыкского района г.Алматы Шуйкебаева Д.К. и нескольких сотрудников полиции заместителем руководителя УОР Тульбековым Б.А. было повторно заявлено о необходимости указанным гражданам от реализации своего конституционного права на политическое многообразие в Республике Казахстан, с предупреждением о привлечении их к ответственности за якобы «организацию несанкционированного митинга» у опечатанного здания банкетного зала «Жар-Жар».

На следующий день, 9 марта, здание, в котором должен был состояться учредительный съезд партии, оцепили сотрудники полиции.

«Гражданин Турмыбетов М.А. был блокирован по месту жительства другими сотрудниками полиции, а гражданин Ильяшев А.К. при выходе из дома к месту проведения съезда Партии был доставлен в управление по борьбе с экстремизмом департамента полиции г.Алматы, где его допросили на причастность к одной запрещенной в Республике Казахстан организации». В то же время в 11:50 гражданке Закировой С.А. была вручена повестка о вызове в органы полиции на 12:00», - говорится в заявлении истцов.

Таким образом, по мнению истцов, «на территории города Алматы управлением общественного развития г.Алматы, прокуратурой Бостандыкского района г.Алматы и управлением полиции Бостандыкского района г.Алматы по прямым указаниям акимата г.Алматы осуществляется практика воспрепятствования в реализации гражданами своих конституционных прав, которая нарушает ключевые положения законодательства Республики Казахстан, тем самым нарушая права и интересы широкого круга граждан».

В своем исковом заявлении Закирова, Турымбетов и Ильяшев ссылаются на право граждан на создание политических партий, которое закреплено пунктом 1 статьи 5 Конституции: «В Республике Казахстан признаются идеологическое и политическое многообразие».

Данный принцип, указали истцы, развит в законе и его статьях 3 (1. Граждане Республики Казахстан имеют право на свободу объединения в политические партии) и 4 (1. Государство обеспечивает соблюдение прав и законных интересов политических партий). В соответствии с подпунктом 4) пункта 1 статьи 4 закона «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» акиматы в своей деятельности обязаны … обеспечивать соблюдение прав и законны интересов граждан.

«Таким образом, налицо действия акимата г.Алматы, управления общественного развития г.Алматы, прокуратуры Бостандыкского района и управления полиции Бостандыкского района г.Алматы, создающее условия для нарушения права граждан на свободу объединения в политические партии. Следует отметить, что аким г.Алматы Байбек Б.К. одновременно является руководителем алматинского городского филиала партии «Нур Отан», что в свете происходящих в Казахстане событий может рассматриваться как своеобразная недобросовестная политическая конкуренция», - говорится в заявлении.

Акимат Алматы в своем отзыве на иск Закировой и Турымбетова указал, что городские власти не являются стороной в сделке по аренде банкетного зала, в котором планировалось проведение учредительного съезда партии «Наше право».

Также в акимате утверждают, что постановление о препятствовании в создании партии не принималось, аким его не подписывал. Доводы истцов городские власти считают необоснованными и несоответствующими действующему законодательству.