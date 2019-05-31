Почти 1 тыс. международных наблюдателей аккредитовал ЦИК на выборы президента

В пятницу в ходе заседания Центральная избирательная комиссия Казахстана зарегистрировала 720 международных наблюдателей на предстоящие президентские выборы. Всего на данный момент зарегистрированы 967 человек.

«23 и 30 мая поступили представления министерства иностранных дел Республики Казахстан на аккредитацию наблюдателей ряда миссий: 323 наблюдателя в составе миссии СНГ; 15 наблюдателей от МПА СНГ; 263 наблюдателя в составе миссии БДИПЧ/ОБСЕ; 18 наблюдателей от ПА ОДКБ; 9 наблюдателей от ССТГ; 1 наблюдатель в составе миссии ШОС», - сообщила член ЦИК Зауреш Баймолдина.

Наряду с этим, по ее словам, представлен 91 наблюдатель от 31 иностранного государства, в числе которых есть и представители центральных избирательных органов Индии, Индонезии, Кыргызстана, Румынии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана.

«Всего для аккредитации было вынесено 720 наблюдателей», - подчеркнула она, отметив, что по мере поступления представлений на аккредитацию данные по наблюдателям обновляются.

Всего, по информации Центризбиркома, на данный момент зарегистрированы 967 наблюдателей от международных организаций и иностранных государств.