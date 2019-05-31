Мамин призвал страны СНГ улучшать инвестиционный климат в регионе

Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин принял участие в заседании совета глав правительств СНГ в Ашхабаде. В узком формате главы делегаций обменялись мнениями по актуальным вопросам экономического взаимодействия в СНГ и решили ряд вопросов организационного характера, сообщает пресс-служба главы казахстанского правительства.

Мамин отметил, что для Казахстана рынки стран СНГ являются приоритетными. Товарооборот республики с государствами Содружества имеет положительную динамику и составил по итогам 2018 года $24,3 млрд, увеличившись на 8,4%.

Вместе с тем в целях дальнейшей интеграции и укрепления торгово-экономических отношений на пространстве СНГ была отмечена важность совершенствования нормативной базы. Сообщается, что в ближайшем будущем будет подписано соглашение о свободной торговле услугами, что позволит странам СНГ нарастить оборот услуг.

Глава правительства Казахстана в числе мер по усилению качественного роста через развитие интеграции назвал объединение усилий в кооперации производственных мощностей, наращивание транспортно-логистического потенциала, формирование актуальной цифровой повестки, развитие человеческого капитала, улучшение инвестиционного климата в регионе. Исполнительному комитету СНГ предложено детально изучить эти предложения и предусмотреть их в разрабатываемых концепциях дальнейшего развития Содружества и стратегии экономического развития СНГ до 2030 года.

На заседании в расширенном составе обсуждались вопросы развития инновационного сотрудничества, защиты прав объектов интеллектуальной собственности, повышения эффективности взаимодействия в транспортно-логистической и туристической сферах, развития цифровой экономики, реализации проектов в космической отрасли.

По итогам заседаний СГП подписан ряд документов, в том числе соглашение о координации межгосударственных отношений в области фундаментальных исследований стран СНГ и соглашение о сотрудничестве государств Содружества в области музейного дела.

Председательство в Содружестве переходит к российской стороне. Очередное заседание совета глав правительств состоится осенью в Москве.

Между тем премьер-министра Казахстана встретился с президентом Республики Туркменистан Гурбангулы Бердымухамедовым. На встрече стороны обсудили перспективы двустороннего сотрудничества по всем направлениям торгово-экономических отношений. В частности, перспективы отмечены в энергетической, космической, сельскохозяйственной сферах, военно-промышленном комплексе, развитии транспортно-транзитных коридоров.

«Мы придаем большое значение углублению торгово-экономических связей. С учетом наличия транспортной инфраструктуры и общей границы, имеется большой потенциал для дальнейшего укрепления взаимовыгодного сотрудничества», - сказал Мамин.

Он добавил, что «поставлена общая задача достичь значительного наращивания объемов взаимной торговли».

«Казахстан готов приложить все усилия для реализации данной задачи», - заявил казахстанский премьер.