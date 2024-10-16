Казахстан упрощает иностранным банкам возможность регистрации филиалов в стране

Казахстан намерен в два раза снизить порог активов и сокращает перечень документов для иностранных банков, чтобы им было проще открывать в стране свои филиалы. Такие нормы заложены в проекте закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития финансового рынка и защиты прав потребителей финансовых услуг», который в среду в первом чтении одобрил мажилис.

«Первый блок поправок направлен на либерализацию требований по открытию иностранных банков в Казахстане, а также упрощение разрешительных процедур для руководящих работников финансовых организаций», - сказала председатель агентства по регулированию и развития финансового рынка Мадина Абылкасымова.

Она напомнила, что в 2020 году для иностранных инвесторов были установлены требования по открытию филиалов в рамках вступления Казахстана в ВТО. Однако до за это время «ни один иностранный банк не пришел на наш рынок».

Рассматриваемым законопроектом предусмотрено, что перечень необходимых документов для открытия в Казахстане филиалов иностранных банков будет зависть от рейтинга материнской компании.

«Для иностранных банков с рейтингом от BB- до А- количество документов для открытия дочернего банка сокращается с 24 до 17, для открытия филиала – с 20 до 10. Для банков с рейтингом А- и выше количество документов сокращается до 10 и 8 соответственно», - сказала Абылкасымова.

Также «для привлечения большего количества иностранных инвесторов» снижаются требования к активам иностранного банка – с $20 млрд до $10 млрд; расширяется перечень разрешенных видов деятельности для филиалов: они смогут в том числе проводить обменные операции с иностранной валютой, профессионально работать на рынке ценных бумаг, быть трансфер-агентами, участвовать в синдицированном финансировании, выпускать платежные карточки.

«На втором этапе, после получения разрешения на открытие дочернего банка или филиала иностранного банка, перечень документов для получения банковской лицензии также сокращается с 50 до 7. В основном эти документы относятся к внутренним нормативным документам, и требования по их утверждению будут перенесены на этап после получения лицензии», - добавила Абылкасымова.

Законопроектом также исключается требование для членов совета директоров банка иметь стаж работы на руководящих должностях, а для кандидатов на руководящие позиции предлагается учитывать опыт работы в микрофинансовых организациях.

Предусмотрены и меры по развитию страхового рынка и рынка ценных бумаг: расширение видов деятельности и инвестиционных возможностей страховых организаций в IT-сфере; возможность международных расчетных организаций, таких как Euroclear и Clearstream, открывать прямые счета в Центральном депозитарии Казахстана; чтобы предотвратить дефолт на фондовом рынке, у клиринговой организации будет право вести брокерско-дилерской деятельности.

Кроме того, предусмотрены и поправки, направленные на защиту прав потребителей финансовых услуг и повышение финансовой доступности.

«Предусмотрено расширение доступа финансовых услуг для лиц с ограниченными возможностями. При регулировании задолженности по просроченным кредитам предусмотрены дополнительные меры защиты граждан, относящихся к социально-уязвимым слоям населения, а также пострадавших в результате введения чрезвычайного положения. Исключается взимание ряда неустоек по банковским займам, а также введено ограничение по предельному размеру комиссий по договорам банковского займа», - перечислила председатель агентства.

А «Отбасы банк» наделяется правом выдачи образовательных кредитов в рамках государственной образовательной накопительной системы.