Исламский банк развития инвестирует в водную сферу Казахстана более $1 млрд

Также банк выделит безвозмездный грант в $3,5 млн
На конференции ООН по вопросам изменения климата Казахстан подписал с Исламским банком развития соглашение, что ИБР инвестирует в водную отрасль страны $1,15 млрд, сообщает пресс-служба правительства.
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