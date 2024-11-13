Исламский банк развития инвестирует в водную сферу Казахстана более $1 млрд

На конференции ООН по вопросам изменения климата Казахстан подписал с Исламским банком развития соглашение, что ИБР инвестирует в водную отрасль страны $1,15 млрд, сообщает пресс-служба правительства.

Также Исламский банк развития выделит безвозмездный грант в размере $3,5 млн на развитие водной отрасли Казахстана и примет участие в реализации разработанного министерством водных ресурсов и ирригации проекта «Развитие климатически устойчивых водных ресурсов». Ранее стороны подписали протокол переговоров по первому этапу проекта.

«Первый этап финансируемого проекта предусматривает строительство четырех новых и реконструкцию четырех действующих водохранилищ, реконструкцию и капитальный ремонт 115 каналов, включая проект по подпитке Астанинского водохранилища», - уточнили в кабмине.

Строительные работы пройдут в Акмолинской, Алматинской, Жамбылской, Кызылординской, Туркестанской, Западно-Казахстанской областях, области Жетысу и в городе Астане.

Также проект предусматривает техническое сотрудничество в изучении проблем водных и речных бассейнов Казахским научно-исследовательским институтом водного хозяйства, а также оценку внедрения систем раннего реагирования для Информационно-аналитического центра водных ресурсов. В том числе планируется техническое оснащение ГРП «Казводхоз» и строительство центра автоматизации для усовершенствования управления водными ресурсами.