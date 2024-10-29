​600 млрд тенге на проекты машиностроения просит Минпромышленности

Потребность в финансировании проектов машиностроения в Казахстане составляет порядка 600 млрд тенге. Эту сумму министерство промышленности и строительства запросило у министерства финансов, сообщил во вторник в ходе заседания правительства глава ведомства Канат Шарлапаев.

«На сегодняшний день общая потребность в финансировании проектов машиностроения составляет порядка 600 млрд. тенге. В текущем году министерством разработано финансово-экономическое обоснование проекта по выделению средств для модернизации действующих заводов и стимулирования создания новых проектов. Соответствующее ходатайство о выделении бюджетных средств находится на рассмотрении в министерстве финансов», — сказал Шарлапаев.

Другой проблемой министр назвал нехватку квалифицированных кадров. Для поддержки отечественных предприятий усилена работа по заключению долгосрочных договоров и офтейк-контрактов, по формированию нового реестра товаров и услуг, а также введен приоритетный закуп более 1500 машиностроительных товаров.

В целом, по словам Шарлапаева, в текущем году машиностроительная отрасль продолжает расти, но медленными темпами, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. По итогам 9 месяцев выпущено более 82 тыс. легковых автомобилей — на 17% ниже аналогичного периода 2023 года. В железнодорожном секторе произведено продукции на 423 млрд. тенге (рост в 1,5 раза), в сельскохозяйственном машиностроении произведено более 5 тысяч тракторов и комбайнов, что на 2% выше показателя за аналогичный период прошлого года.