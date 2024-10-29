​600 млрд тенге на проекты машиностроения просит Минпромышленности

Отрасль растет, но медленными темпами
Потребность в финансировании проектов машиностроения в Казахстане составляет порядка 600 млрд тенге. Эту сумму министерство промышленности и строительства запросило у министерства финансов, сообщил во вторник в ходе заседания правительства глава ведомства Канат Шарлапаев.
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