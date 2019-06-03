Сайрагуль Сауытбай покинула Казахстан

Сегодня на своей странице Айман Умарова опубликовала пост, в котором сообщается, что Сауытбай вылетела из аэропорта Алматы, чтобы наладить жизнь «в одной из самых развитых стран мира».

Как выяснилось, этническая казашка вместе с мужем и двумя детьми улетела в Швецию. В комментарии Радио Азаттык Умарова пояснила, что ранее она и Сауытбай направили в ООН документы для получения убежища в Швеции. При этом адвокат не уточнила, идет ли речь о получении политического убежища. Однако поскольку в Казахстане судебное разбирательство по вопросу предоставления статуса беженки формально все еще продолжается, для Сауытбай в ООН «сделали исключение».

Адвокат также сообщила, что апелляционный суд Талдыкоргана 29 мая отправил на повторное рассмотрение иск Сайрагуль Сауытбай к комиссии при управлении по миграции Алматинской области.

Сайрагуль Сауытбай – этническая казашка с китайским гражданством. Два года назад ее муж и двое детей переехали в Казахстан, став после этого гражданами страны. Сама Сайрагуль Сауытбай была государственным служащим в Китае, поэтому не решилась на смену гражданства. Она состояла в Коммунистической партии Китая и работала в государственном «политическом лагере» для этнических казахов. Весной прошлого года она перешла границу с Казахстаном, чтобы воссоединиться со своей семьей, в мае она была задержана. Китай требовал ее депортации.

1 августа 2018 года суд отказался депортировать ее в Китай и назначил ей шесть месяцев лишения свободы условно. А в октябре прошлого года Казахстан отказался предоставить Сайрагуль Сауытбай политическое убежище. Комиссия, рассмотревшая ее прошение, сочла «недоказанными» преследования Сауытбай в Китае. Сауытбай с заключением комиссии не согласилась и обратилась в суд. 8 апреля суд города Талдыкорган прекратил рассмотрение иска о признании вынесенный комиссией отказ в предоставлении убежища незаконным. 29 мая областной суд постановил отменить решение городского суда о прекращении рассмотрения иска.